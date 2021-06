A distanza di circa un anno e mezzo dal debutto della quinta generazione, ecco che finalmente si comincia a parlare di Xiaomi Mi TV 6. La nuova gamma dovrebbe debuttare nel corso dei prossimi mesi ma le prime indiscrezioni anticipano qualche dettaglio in merito a quello che ci aspetta: andiamo a scoprire tutto quello che sappiamo sulla prossima famiglia di smart TV della casa di Lei Jun.

Xiaomi Mi TV 6: tutto quello che sappiamo fino ad ora

Design e caratteristiche

La quarta generazione è stata un successo e anche noi occidentali l'abbiamo apprezzata particolarmente. La gamma successiva è passata un po' in sordina alle nostre latitudini, a causa dell'assenza dai “soliti store”: speriamo che le cose vadano diversamente con la seste serie. Tornando alle ultime novità, si comincia a parlare di Xiaomi Mi TV 6 e i primi dettagli arrivano dalla Cina. Non si tratta di un leak, bensì di informazioni ufficiali condivisi dal profilo Weibo ufficiale di Xiaomi TV e dal Direttore Generale della divisione, Pan Jun.

Purtroppo non viene svelato nulla su design e specifiche, ma si conferma il nome commerciale. Inoltre ci viene mostrata un'immagine che mette a confronto un modello top non specificato (a sinistra) e la futura Xiaomi Mi TV 6 (a destra). Il livello della smart TV sembra ottimo, con bianchi puri ed una buona qualità, senza contare il livello di contrasto (che pare migliore, almeno in foto).

Anche se il design è avvolto nel mistero, è impossibile non notare i bordi super ottimizzati (anche se ovviamente dobbiamo aspettare delle immagini migliori).

Prezzo e uscita

Al momento non sono presenti dettagli su prezzo e uscita della nuova serie Xiaomi Mi TV 6. Probabile che il debutto sia previsto nel corso dei prossimi mesi ma per ora non abbiamo una finestra di tempo. Non appena ne sapremo di più aggiorneremo questo articolo con tutti i dettagli.

