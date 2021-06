Redmi Note 10T sta arrivando: ecco la data di lancio

Prepariamoci per l'ennesimo cambio di passo per la serie Redmi Note, perché l'arrivo di Redmi Note 10T non sarà il medesimo dei suoi predecessori. La famiglia di smartphone mid-range è sempre stata caratterizzata da continui cambi di denominazione, su cui ha inficiato anche l'aggressiva politica del rebranding. Da qualche anno, infatti, Xiaomi ha deciso di suddividersi in vari sub-brand: Redmi e POCO, ma anche Black Shark per la divisione gaming. Nel mentre, Xiaomi ha iniziato a creare modelli destinati a specifiche aree geografiche: per esempio, Redmi Note 8T e Note 9T sono stati commercializzati in Europa.

Aggiornamento 18/06: è stata rivelata la data ufficiale di presentazione per Redmi Note 10T. Trovate tutti i dettagli a fine articolo.

Redmi Note 10T si farà, ma sarà l'ennesimo rebrand della serie Redmi Note

#RedmiNote105G will be sold as Dual Camera variant #RedmiNote10 for China and #RedmiNote10T for other countries. pic.twitter.com/FGqSmx9wdS — Xiaomiui | Xiaomi & MIUI News (@xiaomiui) April 28, 2021

Al contrario, pare proprio che Redmi Note 10T non sarà destinato all'Europa, con un cambio di passo dopo due generazioni di serie Note T. Gli insider della MIUI hanno individuato riferimenti nelle ROM che svelerebbero il suo essere un rebrand di Redmi Note 10 5G. Al momento il modello 5G non è stato ancora commercializzato, ma è un modello destinato all'Europa e all'Italia, pertanto è da escludere che Note 10T verrà venduto da noi. Al contrario, dovrebbe essere pensato per altre aree geografiche, mentre in Cina arriverà sotto forma di Redmi Note 10, senza sigle aggiuntive.

Nel frattempo, un altro leak ci fa sapere che Redmi Note 10 5G aka Note 10T diventerà anche un altro rebrand, ovvero POCO M3 Pro 5G.

Redmi Note 10T si farà | Aggiornamento 25/05

Se ci fossero dubbi sulla volontà di Xiaomi di fare un altro rebrand, ecco che è stata confermata l'esistenza di Redmi Note 10T. Per quanto lo smartphone non sia ancora stato annunciato ufficialmente, lo si trova menzionato all'interno di un post Xiaomi.

In occasione del rilascio dell'ultima MIUI Global Beta, nella lista dei modelli compatibili troviamo proprio Redmi Note 10T, affiancato al già esistente Redmi Note 10 5G. Questo perché sappiamo che i due smartphone saranno identici, fatta eccezione per il nome 10T e 10 5G che sarà utilizzato in diverse aree geografiche. Mentre quella “10 5G” è valida qua in Europa, quella “10T” dovrebbe essere valida esclusivamente in Asia, forse in India.

Nuove conferme sull'esistenza di Redmi Note 10T | Aggiornamento 03/06

Dopo i primi indizi in merito alla sua esistenza, stavolta è un'importante certificazione a testimoniare che avremo un Redmi Note 10T. Infatti, il dispositivo con numero modello M2103K19Y, è stato certificato con supporto al Bluetooth 5.2, allineandosi quindi al POCO M3 Pro 5G e soprattutto al Redmi Note 10 5G. Bisognerà capire ora a quale mercato verrà destinato e se da noi il modello 10T sarà qualcosa di totalmente diverso.

Ecco la data ufficiale | Aggiornamento 18/06

Il prossimo 22 giugno è stato organizzato un evento di presentazione ufficiale per la serie Redmi Note in Europa e quasi sicuramente si tratterà di Redmi Note 10T. Non è ancora stato confermato, ma le voci di corridoio ci fanno sapere che lo smartphone sarà presentato in Russia e probabilmente negli altri paesi del continente dove non è stato commercializzato Note 10 5G. Si fa sempre più probabile l'ipotesi secondo cui lo smartphone non arriverà qua in Italia.

