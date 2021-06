Redmi 9 inizia ad aggiornarsi ad Android 11 | Download

Possessori di Redmi 9, gioite: sta ufficialmente partendo l'aggiornamento che introduce il più recente firmware con Android 11. Proprio qualche ora fa Xiaomi ha dichiarato che su alcuni modelli il porting dell'ultimo robottino verde sta dando problemi su alcuni smartphone. Ma in quel caso si tratta della MIUI 12.5, mentre per Redmi 9 l'aggiornamento è ancora basato sulla precedente MIUI 12. Ci vorrà ancora tempo per vedere l'approdo della 12.5, ma nel frattempo sarà possibile godere delle novità introdotte da Android 11.

Redmi 9 inizia a ricevere l'aggiornamento MIUI 12 su base Android 11

Ricordiamo che Android 11 porta con sé diverse novità, a partire dalla rivisitazione del sistema di organizzazione delle notifiche. La release di Google raggruppa le chat nella tab Conservazioni, introducendo anche le finestre flottanti Bubbles per la messaggistica e le risposte smart. Oltre a potenziare la gestione dei permessi delle app, le altre novità comprendono controlli domotici e multimediali, Android Auto wireless ed altre piccole modifiche. Tuttavia, vi ricordo che le ROM Android 11 di Xiaomi non sempre integrano tutto ciò, dato che dipendono più dalla versione MIUI che da quella Android.

Detto questo, vi segnalo che al momento l'aggiornamento per Redmi 9 riguarda la MIUI 12 China Stable, ovvero la build V12.0.1.0.RJCCNXM. Non è dato sapere quando esattamente arriverà l'aggiornamento Global ed EEA, ma non dovrebbe mancare molto. Potete scaricare la ROM dal nostro articolo dedicato:

