Non solo tanta tecnologia a portata di mano e con sempre più un occhio al 5G, ma OPPO in Italia dimostra il suo totale impegno verso l'ambiente. Infatti, insieme all'associazione Plastic Free, OPPO Italia ha raccolto tonnellate di plastica in 5 città grazie tanti volontari.

OPPO Italia: ecco i dettagli dell'iniziativa ambientale con Plastic Free

In occasione del World Environment Day, che si è tenuto lo scorso 5 giugno 2021, OPPO ha supportato attivamente l'Associazione Plastic Free Odv Onlus presenziando agli eventi di raccolta della plastica su tutto il territorio italiano. Le città in cui si sono svolti gli eventi di raccolta sono state: Milano, Vicenza, Genova, Pesaro e Lecce e grazie alla presenza di ben 1.000 volontari, si è riusciti a raccogliere ben 10 tonnellate di plastica, dando un importantissimo contributo alla causa ambientalista e ripulendo tanti luoghi dai rifiuti in materiale plastico, molto dannoso per l'ambiente.

Questo dimostra quanto OPPO ci tenga all'ambito green, che comprende anche il riutilizzo di materie prime per la realizzazione di prodotti e packaging: infatti, gli imballaggi sono costituiti per il 45% da fibre rinnovabili ed i colori utilizzati per la stampa sono a base di soia, sicuramente molto più rispettose dell'ambiente. Inoltre, lo stesso brand nel 2020 ha ridotto del 42.7% i rifiuti prodotti, ma anche il 20% delle emissioni indirette di gas serra e ha riciclato prodotti per un peso complessivo 13 volte superiore rispetto al 2019.

Queste le parole in merito di Isabella Lazzini, Chief Marketing Officer OPPO Italia: “Siamo molto orgogliosi di collaborare con una realtà giovane e affermata sul territorio nazionale come Plastic Free Odv Onlus, in occasione del World Environment Day. La protezione ambientale e la sostenibilità rappresentano infatti degli obiettivi fondamentali per OPPO, che già da tempo ha intrapreso diverse iniziative durature e concrete per promuove un impatto positivo sul nostro Pianeta“.

