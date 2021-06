Problemi col sensore di prossimità? Xiaomi vuole la vostra opinione

Se avete uno smartphone Xiaomi, con molta probabilità avete problemi col sensore di prossimità. Con l'avvento degli smartphone sopra i 16:9, infatti, l'azienda ha optato per l'adozione di un sensore ad ultrasuoni, il cui funzionamento è tutto fuorché perfetto. Specialmente con i modelli di ultima generazione, numerosi utenti da tutto il mondo ne hanno lamentato un funzionamento poco efficace. In questo articolo vi abbiamo spiegato il perché ciò accada, i limiti di questa tecnologia e come poter eventualmente risolvere. Purtroppo la situazione in casa Xiaomi non si è affatto mitigata e, nonostante tutte queste segnalazioni, i suoi nuovi smartphone continuano ad essere prodotti con questa caratteristica fallace.

Xiaomi lancia un nuovo sondaggio, questa volta a tema “sensore di prossimità”

Le testimonianze sui problemi del sensore di prossimità continuano a farsi pressanti e quindi Xiaomi sta cercando di correre ai ripari, in primis promettendo aggiornamenti di fix. Secondo l'azienda, c'è un gruppo specifico di smartphone fra i più colpiti e comprende Xiaomi Mi 10T, Mi 10T Pro, Mi 10T Lite, Mi Note 10 Lite, Redmi Note 10, Note 10 Pro e Note 10 Pro Max. Se anche voi aveste uno di questi smartphone e aveste riscontrato questo fastidioso bug del sensore, allora Xiaomi ha indetto un sondaggio proprio per voi.

Nel sondaggio si scende più nel dettaglio per capire la natura del fenomeno, chiedendo in quali contesti e situazioni si verifica. In particolare, Xiaomi vuole sapere se ciò accade quando si tiene lo smartphone in determinate posizioni, con quale frequenza e con quali app. C'è da dire che, in realtà, il sensore di prossimità non funziona bene su diversi altri smartphone, come nel caso della serie Mi 11, Mi 10, Redmi Note 9 e un po' tutti gli smartphone con schermo punch-hole. Chissà quanto ci vorrà prima che Xiaomi si accorga che forse sarebbe direttamente necessaria un'altra tipologia di sensoristica, come spiegato nel video qua sopra.

