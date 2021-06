Voglia di libertà e di svolazzare liberi nel cielo? Se un drone come il FIMI X8 SE 2020 che abbiamo recensito, vi risulta fuori budget e volete qualcosa di più “abbordabile” dello stesso brand, allora date un'occhiata al drone Xiaomi FIMI A3, in offerta con codice sconto sullo store Banggood con spedizione da Europa.

Aggiornamento 07/06: il drone FIMI A3 torna nuovamente in sconto, stavolta al prezzo minimo storico. Trovate tutti i dettagli direttamente all'interno dell'articolo.

Xiaomi FIMI A3: offerta imperdibile con codice sconto su Banggood

Il drone è in grado di registrare video a 1080p e 30 fps, con FOV di 80° ed una risoluzione massima per le foto di 8 mega-pixel. Ovviamente non mancano i soliti GPS/GLONASS, la stabilizzazione a tre assi ed una capiente batteria da 2000 mAh, che promette fino a 25 minuti di autonomia. Lo Xiaomi FIMI A3 è accompagnato da un controller con display LCD da 4.3 pollici.

Trovate il drone quadricottero Xiaomi FIMI A3 quindi in offerta su Banggood al miglior prezzo di sempre, grazie al codice sconto dedicato che trovate nel box di seguito. Ricordiamo che è presente la spedizione dall'Europa. Se non visualizzate correttamente il box qui sotto, provate a disattivare AdBlock.

