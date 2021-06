Huawei AppsUP 2021: chiamati a raccolta gli sviluppatori per HMS

Huawei punta del tutto a fornire un'esperienza proprietaria più completa possibile agli utenti ma sa bene che l'integrazione di applicazioni è fondamentale. Per questo ha annunciato la nuova edizione di AppsUP 2021, il concorso annuale per l'innovazione nell'ambito delle app Huawei Mobile Services (HMS), che coinvolge gli sviluppatori al fine di fornire quanti più applicativi possibili.

AppsUP 2021: ecco i dettagli del concorso per sviluppatori di Huawei

Come si svolge quindi il concorso Huawei AppsUP 2021? La nuova edizione dell'evento annuale coinvolge sviluppatori da 5 regioni mondiali – Europa, Asia Pacifico, America Latina, Medio Oriente e Africa e Cina – al fine di realizzare quante più app finalizzate all'utilizzo dei HMS, i servizi mobile di Huawei. Il tema di quest'anno è proprio “HMS Innovative for All“. Ma cosa offre agli addetti ai lavori questo concorso?

Il concorso offre agli sviluppatori di talento l'opportunità di ottenere riconoscimenti globali e vincere premi in denaro fino a 15.000 dollari, con un montepremi totale di 1 milione di dollari, nonché un supporto tecnico completo per aiutare ad aprire nuove porte all'innovazione delle app. Il concorso è aperto a tutti e mira a coinvolgere studenti, sviluppatori emergenti e professionisti affermati.

Ecco le parole in merito all'evento da parte del Dottor Jaime Gonzalo, Vicepresidente di Huawei Mobile Services in Europa: “Noi di Huawei siamo impegnati nel progetto TECH4ALL, che assicura che nessuno rimanga indietro nel mondo digitale. Con il nostro concorso AppsUP, vogliamo sfidare la prossima generazione di sviluppatori di app a creare nuove esperienze che supportino i consumatori a navigare in un mondo sempre più connesso e digitale. L'innovazione è al centro di questo concorso e non vediamo l'ora di vedere le soluzioni a cui gli sviluppatori di tutto il mondo daranno vita utilizzando Huawei Mobile Services“.

Come partecipare ad AppsUP

I partecipanti devono registrarsi al concorso e inviare le proprie creazioni tramite il sito web ufficiale tra il 10 giugno e il 20 agosto 2021. L’iscrizione è aperta a singoli partecipanti o a team di massimo tre membri. Tutte le app devono essere sviluppate utilizzando le funzionalità HMS Core e inviate per la revisione tramite la pagina web del concorso entro le 18:00 (GMT +2) del 20 agosto 2021.

La giuria, composta da esperti dei settori di tecnologia, finanza e gaming, valuterà quindi ogni progetto in base alla sua funzionalità, innovazione, valore sociale e user experience. Le 20 migliori app selezionate per ciascun paese saranno rese disponibili per il voto del pubblico attraverso la pagina del concorso e su HUAWEI AppGallery. Le selezioni si baseranno sul numero di voti e download che ogni app selezionata riceverà dal pubblico. A ottobre, i finalisti presenteranno le loro app alla giuria di esperti che determinerà i 20 lavori finalisti in base al punteggio finale annunciando i vincitori.

