Nonostante il prezzo non implichi grande qualità, sono sempre di più le cuffie wireless con un ottimo lavoro dietro a costi contenuti. Ed è il caso dei nuovi auricolari TWS Haylou W1, dotati di specifiche tecniche di tutto rispetto, come un chipset Qualcomm, pur mantenendo un prezzo molto accattivante.

Haylou W1: tutto sui nuovi auricolari TWS con chipset Qualcomm

Prima di conoscere le loro caratteristiche tecniche, il primo colpo d'occhio ce lo dà il design dei nuovi auricolari Haylou. Molto curati sia nella custodia, sia nella struttura degli auricolari stessi, fanno sicuramente una gran figura. Ed una gran figura la fanno anche con le loro specifiche, partendo dal chipset Qualcomm QCC3040, che grazie al Bluetooth 5.2 permettono di ottenere il codec audio apt-X, ma anche l'apt-X Adaptive per la bassa latenza, la tecnologia di riduzione del rumore (ENC) Qualcomm cVc 8.0 e soprattutto una connessione molto stabile.

Oltre a questo, sono presenti driver dinamici realizzati dagli esperti di Knowles, che hanno portato in queste cuffie wireless una tecnologia che permette una bassissima distorsione, una transizione rapida, un'alta risoluzione, dettagli più ricchi ed uno spettro sonoro più ampio. Insomma, per quanto costano fanno davvero tanto. Non mancano controlli touch, una batteria da 32 mAh per ogni auricolare e 310 mAh per il case con una durata massima di circa 20 ore. Presente la certificazione IPX4 per il sudore.

Ma dove comprare questi interessanti auricolari TWS Haylou? I nuovi Haylou W1 debuttano su AliExpress all'ottimo prezzo di 31.97€, che li rende da subito un acquisto da valutare se si cerca di risparmiare cercando però un'ottima qualità audio. Li trovate disponibili a questo link.

