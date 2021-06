Abbiamo nel tempo imparato a conoscere un po' tutti gli store che importano e quindi vendono a noi occidentali i prodotti più interessanti del panorama tecnologico cinese e tra questi c'è Geekbuying. E proprio in occasione del compleanno per i 9 anni dello store, Geekbuying presenta offerte imperdibili e codici sconto dedicati per un valore totale di 99$ che vi spieghiamo come ottenere.

Geekbuying: come ottenere il pacchetto codici sconto per il compleanno dei 9 anni e altre offerte

Da dove partiamo quindi per questa carrellata di promozioni per i 9 anni di Geekbuying? Ma ovviamente dalle offerte più golose dello store, come il tapis roulant WalkingPad C1 spedito da Italia, oppure gli auricolari TWS Tronsmart Apollo Air, ma anche il modello Air Plus con chipset Qualcomm. Inoltre, in super sconto ci va anche il robot aspirapolvere Xiaomi Mijia 1S, senza dimenticare l'ottimo prezzo per la Proscenic P11 ed il cabinato retroconsole MVSX. Trovate l'offerta con codice sconto di tutti questi prodotti nei box in basso, con spedizione da Europa o da Italia per tutti io prodotti.

Ma la promozione più succosa riguarda proprio l'anniversario di Geekbuying, visto che è possibile ottenere un pacchetto di codici sconto da utilizzare fino al 22 giugno 2021 con un valore complessivo di 99$. Per riscattare i Coupon, bisogna semplicemente registrarsi con la propria mail allo store per ottenere il pacchetto totale da 94$ (suddiviso) fino a proprio il 22 giugno 2021. In ogni caso, potete utilizzarli fino al 26 giugno 2021. Ma se siete desiderosi di ottenere sconti, potete usufruire, fino al 15 giugno, del Coupon generico da utilizzare al checkout per ricevere 5$ di sconto su una spesa minima di 50$. Il codice da utilizzare è GKB9THAN. Tutte le info le trovate nella pagina dedicata alla promo e nella guida per l'anniversario di Geekbuying.

N.B. Se non doveste visualizzare i box con codice, vi consigliamo di disabilitare AdBlock.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu