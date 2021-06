Siete in cerca di uno smartphone ultra-resistente ma non volete spendere una fortuna? Magari volete un dispositivo completo, con tanto di termometro integrato? Allora il nuovo DOOGEE S86 Pro capita a pennello: il rugged phone ha appena debuttato su AliExpress e Banggood ed è già in offerta ad un prezzo particolarmente goloso.

DOOGEE S86 Pro: tutto quello che c'è da sapere

Design e display

In termini di design, DOOGEE S86 Pro arriva con un look di stampo classico, votato alla resistenza. Il dispositivo è certificato IP68, IP69K e MIL-STD-810G: si tratta quindi di uno smartphone impermeabile, resistente alla polvere, agli urti e alle cadute. Come anticipato, il dispositivo integra un termometro a infrarossi, una soluzione che non richiede contatto, utile sia per la temperatura corporea che quella dell'ambiente. Il corpo misura 164.6 x 81.2 x 16.8 mm per un peso di 323 grammi ed ospita un display HD+ da 6.1″ con notch a goccia. Il lettore d'impronte digitali è posizionato di lato.

Specifiche

Per quanto riguarda il comparto tecnico, il rugged phone è mosso dal chipset Helio P60, octa-core fino a 2.0 GHz accompagnato da 8 GB di RAM e 128 GB di storage UFS 2.1. DOOGEE S86 Pro monta una fotocamera AI da 16 + 8 + 2 MP con grandangolo e macro; la selfie camera si basa su un sensore da 8 MP. Uno dei punti di forza del dispositivo riguarda l'autonomia, grazie alla capiente batteria da 8.500 mAh, con ricarica da 24W (tramite Type-C).

Ovviamente non mancano il supporto Dual SIM (ma sarà necessario sacrificare una schedina per la microSD), GPS, NFC (per Google Pay) e Android 10.

DOOGEE S86 Pro: prezzo e disponibilità

Il nuovo DOOGEE S86 Pro è già disponibile all'acquisto al prezzo scontato di circa 150€ (fino al 20 giugno), sia su AliExpress che su Banggood. Inoltre sul sito ufficiale sono presenti delle iniziative dedicate al dispositivo (le trovate qui).

Articolo sponsorizzato.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu