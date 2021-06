Xiaomi aggiorna MIUI+: varie novità ed ottimizzazioni

Con il rilascio della MIUI 12.5, Xiaomi ha introdotto anche la MIUI+, cercando di soddisfare la richiesta della community di una modalità Desktop. Il risultato è stato funzionale a metà, essendo un software ibrido che permette di far comunicare in maniera più profonda smartphone e PC. Per il momento è ancora in fase Beta, ma il team di sviluppatori ha rilasciato un nuovo aggiornamento per migliorare l'esperienza generale.

Arriva un nuovo aggiornamento per la modalità MIUI+ di Xiaomi

L'aggiornamento software porta con sé la versione 2.3.0.951 ed introduce il supporto alla connessione al PC delle nuove cuffie true wireless Redmi AirDots 3 Pro. Questa è l'unica novità, mentre il resto del changelog riporta varie ottimizzazioni, a partire dalle tempistiche di caricamento delle immagini a schermo, passando per l'animazione pop-up con il collegamento a schermi 2K e 3K e la risoluzione di bug relativi a connessione e login. Quest'ultimo è proprio uno degli aspetti più rognosi riscontrati nella fase Beta della MIUI+, da me recensita negli scorsi mesi.

Ricordiamo che la modalità MIUI+ è attualmente vincolata esclusivamente alla Cina, pertanto l'aggiornamento alla MIUI 12.5 in versione Global ed EEA ne è priva. Vedremo se successivamente verrà portata anche qua da noi.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu