La prova costume, per chi la pratica, è un appuntamento fisso ed è bene arrivarci in forma. Ma bisogna farlo con accessori di un certo livello, magari anche intelligenti, così come può essere la cyclette smart Yesoul S3, perfetta per lo spinning, ora in offerta su Geekbuying con codice sconto e spedizione da Europa gratis.

Yesoul S3: la cyclette smart è in offerta su Geekbuying con codice sconto

Guardando alla struttura, la Yesoul non differisce tantissimo dalle altre cyclette, ma ha comunque un design abbastanza moderno. Ed in effetti il sistema di resistenza magnetico permette un'aderenza ed un utilizzo più confortevole e stabile. Inoltre, è presente una cintura pensata per la pedalata senza frizioni. La resistenza del sistema a magnete è inoltre settabile fino ad un valore di 100, così da avere tante intensità di lavoro fisico.

A renderla intelligente è il supporto al Bluetooth che permette di collegare la cyclette Yesoul S3 allo smartphone o al tablet ed utilizzare l'applicazione dedicata del brand che può indicarci varie modalità di allenamento in maniera professionale. Il dispositivo è facilmente riponibile sul vano posto sopra il manubrio. Insomma, avrete a disposizione un attrezzo non solo utile ma anche totalmente smart.

La cyclette smart Yesoul S3 è ora in offerta su Geekbuying all'ottimo prezzo di 492.29€, ottenibile grazie al codice sconto dedicato, senza dimenticare la comodissima spedizione da Europa gratis.

