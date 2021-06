Abbiamo ormai fatto l'abitudine a veder scorrazzare per le nostre città e comuni monopattini e bici elettriche di ogni genere. Ci sono alcune però molto interessanti anche per il loro design, come la bici elettrica pieghevole ENGWE X5S in offerta con codice sconto su GearBest con spedizione da Europa gratis ad un prezzo interessante.

ENGWE X5S: la bici elettrica pieghevole va in offerta con codice sconto su GearBest

In cosa si distingue la e-Bike ENGWE? La X5S ha una struttura molto particolare che la fa somigliare più ad uno scooter elettrico che ad una bici. In ogni caso, il motore fino a 400 W brushless garantisce buone prestazioni, con un'autonomia fino a 40 km ed una velocità massima di 30 km/h.

Molto particolari anche le ruote da 14″, adattabili a tanti tracciati, dotate anche di parafango. Sul manubrio destro è presente inoltre un piccolo display LED che monitora la durata della batteria removibile da 15 Ah. Oltre ad essere pieghevole, la ENGWE ha anche la chicca di non avere una trasmissione a catena, così da non doversene più preoccupare.

La bici elettrica pieghevole ENGWE X5S va quindi in offerta con codice sconto su GearBest all'ottimo prezzo di 538.8€, ancora più interessante se consideriamo la spedizione da Europa gratis.

N.B. Se non doveste visualizzare il box con il link all'acquisto, vi consigliamo di disabilitare l'AdBlock.

