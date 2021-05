Xiaomi Mi Note 10 Lite riceve la MIUI 12.5 grazie a Xiaomi.eu

Lo Xiaomi Mi Note 10 Lite ha bruciato le tappe, iniziando a ricevere l'aggiornamento alla MIUI 12.5 prima del previsto secondo la roadmap. Ciò significa che la seconda wave di aggiornamenti dovrebbe partire in questi giorni. Questa comprende Mi Note 10 Lite ma anche Mi 10 Lite, Mi 10T Lite e i fratelli maggiori Mi Note 10 e Mi Note 10 Pro. Ma a parte questo, l'aggiornamento rilasciato è ancora dedicato esclusivamente ai beta tester. Proprio per questo, i ragazzi del team Xiaomi.eu hanno realizzato il loro porting per coloro che vogliono testare subito la ROM.

La MIUI 12.5 arriva su Xiaomi Mi Note 10 Lite e lo fa con Xiaomi.eu

Come già trattato in precedenza, con l'aggiornamento alla MIUI 12.5 arrivano diverse novità di vario tipo, illustrate da vicino nella nostra anteprima. Le novità più rilevanti comprendono nuovi effetti visivi e audio, un maggior livello di sicurezza e privacy, una rinnovata app Note ed altro ancora. Il tutto viene ripreso ed ottimizzato con le ROM Xiaomi.eu, all'interno delle quali non mancano features come come lingua italiana, servizi Google e varie ottimizzazioni.

Nonostante siano un porting delle ROM ufficiali, le ROM Xiaomi.eu sono una custom ROM, quindi vanno installate seguendo una procedura da modding. Se voleste provare da subito la MIUI 12.5, quindi, dovrete prima di tutto effettuare lo sblocco del bootloader, dopodiché l'installazione della custom recovery TWRP. A quel punto, potrete usare la modalità di installazione della TWRP per flashare la ROM Xiaomi.eu, che potete scaricare dal nostro articolo dedicato:

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu