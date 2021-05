Recensione Jimmy JV53 Lite: a 125 EURO non c’è aspirapolvere migliore

Jimmy ci ha sempre abituati ad aspirapolvere ciclonici di ottima qualità, che potremmo definire di fascia alta, venduti con una dotazione di accessori estremamente ricca ed un prezzo che è giustificato dalla solidità dei prodotti. Per questo, leggere la parola “Lite” accanto ad un aspirapolvere di Jimmy potrebbe sembrare strano, soprattutto per chi conosce il brand.

La realtà dei fatti però, è che proprio considerando l'alta qualità dei dispositivi dell'azienda, anche la dicitura “Lite” (che viene spesso associata a “peggiore”) deve essere valutata con cognizione di causa. Perché no, nel caso del Jimmy JV53 Lite, questo termine non è riduttivo in relazione alla potenza d'ispirazione dell'aspirapolvere ma, probabilmente, è più relativo al prezzo: il Jimmy JV53 Lite costa meno di 150 euro, e a questo prezzo non si può chiedere di meglio.

Ma, è chiaro, per ridurre i costi quelli di Jimmy avranno dovuto pur cedere a qualche compromesso, ma la bravura di un'azienda sta proprio nel riuscire a trovare il giusto equilibrio tra caratteristiche e “rinunce” particolari. Ci saranno riusciti?

Recensione Jimmy JV53 Lite

Contenuto della confezione

Arriviamo dritti al punto: il Jimmy JV53 Lite è “Lite” solo in quanto a dotazione di accessori. Quelli di Jimmy hanno infatti pensato di ridurre i costi non riducendo la potenza d'aspirazione o la qualità della pulizia, ma limitando all'osso gli accessori in confezione, nella quale troviamo:

Aspirapolvere ciclonico;

Batteria estraibile;

Tubo rigido;

Spazzola motorizzata principale;

Bocchetta per fessure 2 in 1;

Bocchetta per imbottiti 2 in 1;

Supporto per la ricarica a parete.

Design e materiali

A prima vista, la Jimmy JV53 Lite quasi non sembra un prodotto del brand. E questa impressione la si ha sostanzialmente per il design in stile anni '80 dell'aspirapolvere. Tutta la struttura principale e i relativi accessori sono molto solidi, il corpo è protetto da uno strato spesso di policarbonato bianco ed è presente il tipico sistema ad incastro per montare e smontare qualsiasi componente. Ciò che mi ha lasciato piuttosto perplesso è stata la leggerezza della base di ricarica a muro, che potrebbe trasmettere una sensazione di poca solidità, ma che comunque svolge bene il suo lavoro.

Il peso dell'aspirapolvere è di circa 1.4 Kg, il che rende molto agevole la pulizia anche negli angoli meno raggiungibile, ed il contenitore per lo sporco non solo è lavabile, ma è facilmente smontabile ed evita il rischio di sporcarsi le mani in fase di svuotamento.

Il funzionamento è quello tipico a “grilletto”, ma non sono presenti né un display LCD né il tasto “Hold”: e ammetto che si sente la mancanza di una funzionalità con la quale si sarebbe potuto utilizzare il vacuum cleaner senza premere il grilletto. Nella zona posteriore, poi, è stato inserito un tasto di colore rosso con il quale si potrà scegliere tra le due modalità di aspirazione disponibili.

Ottima la spazzola motorizzata, che non solo è in grado di aspirare anche lo sporco più ostinato (ma, di questo, ne parleremo a breve) ma che si può inclinare fino a 65° ed è caratterizzata dall'apprezzatissima struttura anti-avvolgimento tipica dell'azienda, che evita l'attorcigliamento di capelli, peli ed eventuali cavi.

Il filtro HEPA si può facilmente smontare e lavare sotto acqua corrente facendo però molta attenzione ad una cosa: è essenziale, per evitare che si danneggi il motore, assicurarsi della sua corretta asciugatura prima di rimetterlo in sede.

Potenza d'aspirazione e maneggevolezza

Ad animare il Jimmy JV53 Lite ci pensa un motore brushless da 425w di terza generazione che, stando a quanto dichiarato dall'azienda, è stato reso più efficiente del 55% rispetto alla versione precedente. La potenza d'aspirazione è di 125 AW, inferiore ai 185 AW del Jimmy JV85, ma senza dubbio sufficienti per una pulizia profonda della propria abitazione, grazie ai 100.000 giri per minuto.

In quanto a maneggevolezza nulla da dire. Soprattutto con la spazzola motorizzata il Jimmy JV53 Lite scorre sulle superfici che è un piacere, anche se – data la rotazione ed il materiale della spazzola – potrebbe avere qualche difficoltà sui tappeti, che potrebbero rischiare di aggrovigliarsi qualora fossero troppo sottili e leggeri. Ad ogni modo, si tratta di un aspirapolvere ciclonico perfetto non solo per i pavimenti in ceramica, ma anche per parquet e moquette.

Ottima anche la silenziosità, che è pari a 75 dB ed è nettamente superiore rispetto a quella che caratterizza la stragrande maggioranza degli aspirapolvere senza fili (a parità di potenza di aspirazione), capiente il contenitore dello sporco, che con i suoi 0.5L non dovrà essere svuotato ad ogni pulizia.

Le modalità di aspirazione sono due, la più potente è chiaramente più romorosa ed oltre che a influire sulla potenza vera e propria influisce sensibilmente sull'autonomia della batteria: un dettaglio importante per questi dispositivi, del quale parleremo a breve.

Autonomia della batteria – Jimmy JV53 Lite

Il Jimmy JV53 è dotato di una batteria da 2500 mAh, in grado di garantire una durata massima di aspirazione di 45 minuti. Si tratta però chiaramente di una performance possibile solo alla minima potenza d'aspirazione e senza utilizzare le spazzole motorizzate: nella vita reale, cioè utilizzando la spazzola motorizzata principale, sono riuscito ad arrivare a circa 7 minuti di autonomia con la massima aspirazione, e a 35 minuti con la minima.

E come in praticamente qualsiasi esponente di questa categoria, i tempi di ricarica sono piuttosto lenti: per una ricarica completa, dallo 0 al 100% di batteria, potrebbero essere necessarie tra le 4 e le 5 ore.

Prezzo e coupon sconto

Il prezzo ufficiale del Jimmy JV53 Lite è di 178,49 euro, ma con il nostro coupon (che trovate in basso) lo potrete acquistare in sconto pagandolo 124.70 euro. Ed è una cifra perfetta per chiunque voglia acquistare un aspirapolvere senza fili economico, senza spendere importi spropositati, con la consapevolezza però di rinunciare a qualche accessorio.

Nel complesso, il Jimmy JV53 Lite è la soluzione migliore che si potrebbe trovare in questa fascia di prezzo, soprattutto considerando la potenza d'aspirazione, l'ottima spazzola motorizzata ed il peso molto contenuto che lo rendono comodo per qualsiasi tipo di utilizzo.





