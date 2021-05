Da quando abbiamo l'idea di cosa possa essere il mercato cinese e soprattutto cosa portano i brand cinesi al mondo, abbiamo anche imparato anche a capire chi sono i veri colossi. E nella classifica di Kantar BrandZ, nella Top 50 2021 dei migliori brand cinesi al mondo, Xiaomi ha iniziato la scalata al podio occupato da Huawei, ByteDance e Alibaba.

Xiaomi si avvicina al podio, Huawei scavalcata da ByteDance e Alibaba nella classifica dei 50 migliori brand cinesi al mondo

Stando al report quindi di Kantar BrandZ, rispetto al 2020 sono clamorosamente cambiate le gerarchie tra i brand cinesi. Infatti, con 2.064 punti, Alibaba è ad oggi il miglior brand cinese al mondo, mentre l'anno scorso era al terzo posto. Stessa sorte per ByteDance, che dal quarto posto sale al secondo posto con 2.049. Questo tutto a discapito di Huawei, che si vede de-classificata dal primo al terzo posto con 1.993 e tallonata da Xiaomi che sale una posizione, scavalca Lenovo (ex seconda) e si piazza a 1.831 punti.

Questo per il brand di Lei Jun è un traguardo davvero importante, sinonimo di una certa riconoscibilità Globale a dispetto del fatto che proprio in patria, a livello di vendite, gli sono avanti marchi che sono sotto in classifica come OPPO, sesto ed in forte crescita come potete leggere qui, ma anche vivo e OnePlus (qui gioca molto l'internazionalità). Interessante vedere inoltre che anche Honor è presente in classifica, probabilmente causa la spinta dell'indipendenza commerciale da Huawei.

Insomma, per Xiaomi la consapevolezza di essere un brand sempre più considerato e apprezzato è diventata palese e al di là dei meri numeri, sta facendo valere la sua proposta votata al rapporto qualità/prezzo che ha fatto centro soprattutto in Europa, arrivando a competere con colossi di un certo peso quali Alibaba e ByteDance, devastanti con i loro e-commerce e servizi multimediali.

