LeTV prepara lo smartphone: ecco la nuova powerbank XXL

Dopo la lettera di scuse dell'ex patron Jia Yueting e la vendita all'asta dei brevetti, si pensava che non avremmo più sentito parlare di LeTV. Ma come l'araba fenice che risorge dalle proprie ceneri, l'azienda che prima conoscevamo come LeEco sta tornando. L'ha fatto prima in sordina, lanciando qualche prodotto di tanto in tanto (come cuffie e smart TV), per poi organizzare un grande evento di ritorno. Un evento totalmente inaspettato: per quanto la società fosse ancora operativa, è chiaro che un avvenimento del genere sancisca la volontà di tornare alle cronache. Soprattutto nel mercato smartphone, dove LeTV ha fatto grandi cose salvo poi arenarsi a causa di una gestione scellerata ed un'espansione eccessivamente rapida.

La nuova powerbank LeTV sarà ideale per il tanto atteso smartphone

Tuttavia, chi si aspettava di vedere svelato il cosiddetto LeTV Super Phone all'evento è rimasto deluso. La volontà è comunque quella di costituire un vero e proprio ecosistema, completo di smartphone, smart TV, monitor da gaming, domotica e quant'altro. Probabilmente la presentazione del telefono avverrà prima o poi nel corso del 2021, ma fino ad allora dovremo pazientare. Nel frattempo, LeTV sta preparando il terreno per quel momento con il lancio di una nuova powerbank da ben 30.000 mAh.

Si chiama LeTV LE-DY30, ha un amperaggio decisamente generoso, anche perché l'output da ben 220V AC e con tre porte DC le permette persino di alimentare dispositivi domotici ed elettrodomestici. Comprende anche una porta USB Type-C con una velocità di ricarica da ben 65W con Power Delivery. Realizzata con una scocca in alluminio, integra un display LCD che comunica la carica rimanente al suo interno. Viene offerta sul mercato in Cina ad un prezzo di 638 yuan, pari a circa 82€. Ad affiancarla c'è anche il modello LE-DY20, un'altra powerbank più modesta da 20.000 mAh. In questo caso, il suo campo di utilizzo è più tradizionale, puntando a smartphone, cuffie e così via.

