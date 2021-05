Da quando è in Italia, vivo si è inserita da subito nei brand più attenti al suo pubblico, con cura del software ed esigenze hardware. Con l'approdo di X60 Pro e Y72, vivo vuole premiare i suoi utenti in Italia lanciando la campagna Golden Ticket che potrebbe permettervi di partecipare ai prossimi Europei di calcio 2021 (EURO2020).

vivo X60 Pro: ecco come vincere il Golden Ticket per EURO2020

Come si può vincere quindi questo vivo Golden Ticket per EURO2020 (Europei di calcio 2021)? Al fine di celebrare il lancio di X60 Pro, smartphone ufficiale della kermesse, insieme all'ex Campione del Mondo Luca Toni ed al Pro Gamer Federico Betti, alias Mike Showsha, chiederanno agli utenti “Cos'è il calcio per te?“, al fine di esprimere la loro idea di calcio.

La miglior definizione di tale sport, dal 27 maggio al 6 giugno 2021, permetterà al più bravo e fortunato utente (seguendo la pagina Instagram ufficiale di vivo Italia) di partecipare insieme ad un amico a tutte le partite del proprio paese. Nel caso dell'Italia, si potrà partecipare ad almeno 3 partite giocate all'Olimpico di Roma l'11, 16 e 20 giugno 2021, nella speranza di poter assistere anche alle altre partite della Nazionale in giro per l'Europa.

Tutte le informazioni in merito le trovate sul sito di vivo Italia a questo link, così da non perdere nessun dettaglio dell'evento più atteso dell'anno.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu