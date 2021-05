Più che un trend, avere un robot aspirapolvere è oggi una sorta di necessità. Tra i tanti brand che si avvalgono di una certa affidabilità, abbiamo sicuramente Ecovacs, che in questi giorni ha lanciato la sua campagna promozionale con le offerte su robot aspirapolvere come il Deebot Ozmo920 ed il Ozmo T8 Pure ad un prezzo da non perdere.

Come acquistare Ecovacs Deebot Ozmo920 e Ozmo T8 Pure in offerta fino al 25% in meno

Prima di illustrarvi come acquistare i due Ecovacs Deebot Ozmo920 e Ozmo T8 Pure, vi illustriamo un po' quali sono i punti di forza di questi due robot aspirapolvere, che sono sicuramente tra i più interessanti in ogni fascia di prezzo. Come abbiamo visto anche nella recensione, Ozmo920 è un prodotto che fa del rapporto qualità/prezzo la sua forza con le sue abilità di aspirazione e lavaggio, oltre a tante funzioni smart regolabili tramite smartphone, un buon sistema di mappatura e caratteristiche efficaci.

Con Ozmo T8 Pure Ecovacs sale poi di livello, vista la tua tecnologia integrata, che corrisponde al TrueMapping ed il 3D TrueDetect che fanno di questo prodotto uno dei più completi del brand e sul mercato, ad un prezzo sicuramente molto competitivo sia di listino, sia in offerta. Insomma, per chi cerca un vacuum cleaner di spessore, può sicuramente guardare al T8 Pure.

Ma dove e come possiamo acquistare Ecovacs Deebot Ozmo920 e Ozmo T8 Pure in offerta fino al 25% in meno? Lo sconto lo trovate su Amazon, ai link che vi postiamo qui sotto rispettivamente al prezzo di 299.98€ e 439.98€, ma solo fino al 19 maggio 2021.

N.B. Se non doveste visualizzare i link, vi consigliamo di disabilitare l'AdBlock.

Articolo Sponsorizzato.

