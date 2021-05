I tanti momenti della nostra vita vengono spesso immortalati in foto e video. Ma soprattutto le prime spesso occupano tanta memoria e c'è necessità di stiparle in un luogo dedicato. Per gli utenti Amazon Prime questo problema viene risolto grazie a Photos, dove è possibile caricare foto a piena risoluzione con archiviazione illimitata e che oggi vi permette anche di ottenere 8€ di credito promozionale e noi vi spieghiamo come.

Come caricare le foto su Amazon Photos e ottenere 8€ di credito

Come fare quindi per ottenere questo credito Amazon con Photos? Prima di procedere ricordiamo che questa promozione è valida solo per gli utenti Prime che hanno inclusa questa possibilità nel loro abbonamento. In ogni caso, per riscattare questo bonus ci vogliono solo 3 semplici passaggi. Il primo, è scaricare l'applicazione Photos nei tre store disponibili, cioè Amazon App Store, Apple App Store e Google Play.

Una volta scaricata l'app, va aperta e va attivato il salvataggio automatico al fine di eseguire automaticamente il backup delle nostre foto così da liberare spazio dal nostro smartphone. Fatto questo, si può usufruire dell'offerta, che si attiverà tramite un'e-mail dove sarà indicato il credito promozionale di 8€. Tale credito può essere speso nell'ambito di prodotti venduti e spediti da Amazon.

Per le altre condizioni, ricordiamo che la promo è disponibile fino alle 23:59 del 31 maggio 2021 ed il codice è utilizzabile fino alle 23:59 del 15 giugno 2021. Sono esclusi i clienti Prime Business e coloro che hanno già usufruito del caricamento foto su Amazon Photos.

