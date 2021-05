Tornano le offerte in salsa Xiaomi, questa volta con la friggitrice ad aria YouBan YB-8800TSD con codice sconto e spedizione dall'Europa, soluzione capiente ed utile per tutta la famiglia, ma che non rinuncia ad un tocco di stile grazie al suo design accattivante.

Codice sconto Xiaomi YouBan YB-8800TSD: la friggitrice ad aria per tutta la famiglia!

Per quanto riguarda il marchio YouBan, si tratta di un brand attivo su YouPin specializzato proprio in accessori per la cucina e per l'igiene. La friggitrice ad aria Xiaomi YouBan YB-8800TSD offre una potenza di 1400W, per una temperatura massima fino a 200°C; il cestello è particolarmente ampio (4.5 L), ma senza andare ad impattare sulle dimensioni generali. Tramite l'apposita manopola e il pannello touch è possibile gestire tempo e temperatura del dispositivo.







La friggitrice ad aria Xiaomi YouBan YB-8800TSD è disponibile in offerta con un nuovo codice sconto (che abbassa ulteriormente il prezzo) e spedizione dai magazzini europei dello store Banggood. Di seguito trovate il link all'acquisto e il coupon dedicato. Se non visualizzate correttamente il box, provate a disattivare AdBlock.

