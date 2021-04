“Il tuo pacco è stato trattenuto”: fai molta attenzione a questo SMS

Con buona probabilità, anche voi o almeno un vostro parente, amico o conoscente ha ricevuto un SMS di questo tipo: “Il tuo pacco è stato trattenuto“, o anche “Il tuo pacco sta arrivando“. Messaggi che cercando di fare presa su un'utenza sempre più dentro al mondo dell'e-commerce e alla ricezione di pacchi a domicilio. Purtroppo, però, sono proprio trend come questi che i malviventi 2.0 sfruttano per accalappiare poveri sfortunati che rimangono vittime di vere e proprie truffe di nuova generazione.

La nuova truffa online passa per i pacchi: stai attento a questi SMS di phishing

Una volta le truffe avvenivano di persona: avete presente il finto addetto gas e luce che vuole proporvi un'offerta più vantaggiosa? Ecco, al giorno d'oggi un raggiro del genere è decisamente demodé, pertanto i truffatori preferiscono affidarsi ai mezzi moderni. Di truffe online ne abbiamo viste a centinaia, se non migliaia, e il leit motiv è quasi sempre lo stesso: convincere il malcapitato ad aprire una pagina web. L'inganno passa dal convincerlo che il sito che si sta visitando sia legittimo, quando in realtà nasconde un meccanismo in grado di rubare i dati personali.

Questi sono solo due esempi degli SMS della “truffa del pacco” e mai parola fu più congeniale, in questo caso. A prescindere da quanto recita il messaggio, l'inganno è sempre il solito: vuoi sapere dov'è il tuo pacco? Oppure, vuoi sbloccare la tua spedizione trattenuta? Clicca su questo link, finendo per essere reindirizzati su siti maligni dove viene richiesto l'inserimento dei propri dati al fine di concludere la consegna. La realtà p decisamente più amara, visto che questi dati vengono invece sottratti per bucare l'account o compiere altre truffe. O addirittura viene richiesta una somma da pagare per sbloccare la spedizione, tutti soldi che chiaramente finiscono nelle tasche sbagliate.

Tentativi di phishing che, se per gli utenti più smaliziati sembrano vani, mirano a colpire le persone meno avvezze alla giungla del web. Pertanto, se anche voi vi siete chiesti come mai vi sia arrivato questo SMS e siate finiti su questo articolo, vi invitiamo caldamente a non cliccare su quel link. Altrimenti finirete per essere l'ennesima vittima di furto digitale.

