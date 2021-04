Insieme ai nuovi modelli 8 e 8 5G per il mercato internazionale, la compagnia asiatica ha dato il via all'iniziativa Realme Global Wallpaper Design Contest 2021. Dopo il successo della prima edizione ritorna la possibilità di partecipare ad un evento che è un vero e proprio focolaio di creatività, dove è possibile aggiudicarsi premi di tutto rispetto dando spazio all'immaginazione e al talento.

Realme Global Wallpaper Design Contest 2021: come partecipare

Il contest indetto da Realme è arrivato alla sua seconda edizione: si tratta di un'iniziativa annuale che mira dare spazio a giovani talenti di tutto il mondo, chiamati a sbizzarrirsi per realizzate un wallpaper. La prima competizione si è conclusa con ben 7.500 sfondi inviati, con partecipanti da tutto il mondo (tra cui Cina, India, Spagna e non solo). Il tutto con oltre 138.000 utenti Realme chiamati a votare l'opera preferita. Anche quest'anno l'azienda ha deciso di fare il bis con l'evento Realme Global Wallpaper Design Contest 2021. Per partecipare basterà iscriversi e caricare il proprio lavoro alla pagina dedicata all'evento (la trovate qui, insieme a tutti i dettagli).

I partecipanti potranno inviare i wallpaper entro e non oltre il 21 giugno e ovviamente anche in questo caso gli utenti saranno chiamati in causa per votare ed esprimere le loro preferenze. I migliori 200 saranno valutati da una giuria d'eccezione composta da Naoto Fukusawa (Product Design Director), GRAFFLEX (Art Director), Paco Xiao (Design Director), Chase Xu (CMO), Derek Wang (CPO) e Madhav Sheth (CEO per Europa e India).

I 53 finalisti saranno annunciati il 12 luglio: il primo classificato si aggiudicherà un premio di 10.000$ mentre ci sono tantissimi premi (compresi anche smartphone e accessori Realme) per tutti gli altri. Che ne dite dell'iniziativa Realme Global Wallpaper Design Contest 2021? Parteciperete oppure vi godrete semplicemente i vari sfondi?

