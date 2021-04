Problemi di volume e/o tasti rotti? Quest’app fa per te

Durante la mia quotidiana navigata nelle community, ho notato un problema che potrebbe essere più comune di quanto si possa pensare. Vi è mai capitato di avere uno smartphone il cui controllo del volume non funziona come dovrebbe? Le motivazioni per cui ciò può accadere sono di diversa natura: si parte dal malfunzionamento dei tasti fisici, passando per i sempre fastidiosi bug software. In casi come questi, purtroppo l'utente può trovarsi impossibilitati a regolare il volume correttamente, dovendo ricorrere a passaggi scomodi nelle impostazioni.

C'è un'app per il controllo del volume se il vostro smartphone vi dà problemi

Come segnalano alcuni utenti sul Reddit a tema Xiaomi, ci sono alcune istanze della MIUI 12 in cui la regolazione del volume non funziona a dovere. Ma possono esserci anche smartphone di altri brand che si trovano nella stessa situazione, che si tratti di anomalie software o hardware.

Proprio per questo, ho deciso di portare alla vostra attenzione una delle app migliori che bypassano questi problemi, aiutandovi ad avere i controlli del volume nonostante i succitati problemi. Sto parlando di Volume Control, app che trovate in forma totalmente gratuita sul Google Play Store (al netto di qualche inserzione pubblicitaria).

Una volta installata, nella schermata delle notifiche vi comparirà una schermata dedicata ai vari livelli audio regolabili. Cliccando sulle icone per Suoneria, Sveglia e Telefonate si farà comparire la relativa barra laterale, regolabile con uno swipe. Sotto alle icone ci sono anche i tre selettori rapidi per passare fra i profili audio Suoneria, Vibrazione e Silenzioso. Dalle impostazioni si possono avere tutti i livelli sotto mano, oltre a poter scegliere fra tema chiaro/scuro ed impostare o meno il feedback tattile.

Scarica Volume Control

