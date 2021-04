L'obiettivo di un brand, qualunque sia il settore di appartenenza, è crescere non solo in fatto di vendite, ma anche per la sfera di influenza che proietta sugli utenti. E questo è il caso di Huawei che, nonostante tutti i problemi, è attualmente tra le 100 aziende più influenti del mondo nel 2021.

Huawei: ecco perché è tra le aziende più influenti del mondo nel 2021 per il Time

Secondo il report del Time Magazine, Huawei rientra nella fascia di brand considerati “Disruptors” cioè quelli che spingono la loro tecnologia cambiando il nostro modo di vivere ed in questo caso, il colosso cinese è stato premiato per i suoi sforzi sul 5G. E non a caso, è presente con le sue infrastrutture in oltre 170 nazioni. L'influenza del brand sta nel fatto che in patria è un “paradigma di eccellenza ingegneristica” ed il suo fondatore, Ren Zhengfei, è alla stregua di Steve Jobs.

Ed è particolare vedere come, nonostante le restrizioni e le sanzioni USA, l'ascesa di Huawei sia quasi inarrestabile, visto che nonostante il divieto e la campagna degli Stati Uniti per persuadere gli alleati a non utilizzare la tecnologia del colosso di Shenzhen sono tutt'altro che efficaci. Questo è bastato al Time per inserire l'azienda nell'Olimpo dei marchi di cui fanno parte Apple, Google, Samsung, Microsoft, Tesla, ma anche le cinesi Alibaba e Tencent oppure TikTok.

Vedremo ora se Huawei riuscirà a ripetersi con i suoi nuovi progetti, oppure se arriverà quel rallentamento che il colosso cinese era riuscito ad evitare finora ma che potrebbe essere sempre dietro l'angolo.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu