Huawei Mate 40 Pro 4G potrebbe essere il primo con HarmonyOS nativo

Dopo le “nuove” versioni di P40 e del pieghevole Mate X2, continua la parata di versioni LTE dei top di gamma del colosso cinese. Non la scampa proprio nessuno e questa volta tocca perfino a Huawei Mate 40 Pro 4G, variante sprovvista dello standard di connettività più recente ma comunque dotato di una novità: si tratterebbe del primo smartphone del brand ad avere HarmonyOS preinstallato!

Huawei Mate 40 Pro 4G: tutto quello che sappiamo grazie alla certificazione TENAA

Manca ancora la conferma da parte della compagnia, ma la certificazione TENAA parla chiaro. Huawei Mate 40 Pro 4G – avvistato nel database dell'ente con la sigla NOH-AL00 – avrà dalla sua HarmonyOS 2.0, come si evince anche dall'immagine in basso. L'azienda ha già annunciato i vari top di gamma che riceveranno l'aggiornamento, ma in questo caso si tratterebbe del sistema nativo. La versione 4G di Mate 40 Pro dovrebbe avere HarmonyOS già alla commercializzazione; tuttavia l'ultima parola spetta sempre all'azienda (quindi restiamo in attesa di saperne di più).

Per quanto riguarda il design, il flagship non apporterà modifiche nel look e nel display e anche la scheda tecnica rimarrà invariata. L'unica “novità” è rappresentata dall'assenza del modem 5G del Kirin 9000, ma il chipset rimane lo stesso.

Scheda tecnica

Display OLED da 6,7″ Full HD+ (2772 x 1344 pixel) con densità di 456 PPI e refresh rate a 90 Hz ;

(2772 x 1344 pixel) con densità di 456 PPI e refresh rate a ; dimensioni di 162,9 x 75,5 x 9,1 mm e peso di 212 g;

certificazione IP68 ;

; processore octa-core HiSilicon Kirin 9000;

GPU ARM Mali-G78 MP24;

8 GB di RAM LPDDR5;

di RAM LPDDR5; 256 GB di storage UFS 3.1 con espandibilità via NanoSD ;

di storage UFS 3.1 con espandibilità via ; sensore ID nel display e 3D Face Unlock;

tripla fotocamera da 50+20+12 MP f/1.9-1.8-3.4 con OIS, grandangolare, teleobiettivo 5x, autofocus Octa PD e flash LED (Mate 40 Pro);

f/1.9-1.8-3.4 con OIS, grandangolare, teleobiettivo 5x, autofocus Octa PD e flash LED (Mate 40 Pro); dual selfie camera da 13 MP f/2.4 con sensore 3D;

f/2.4 con sensore 3D; supporto dual SIM 4G, Wi-Fi ac Dual Band, Dual-frequency GPS, sensore IR, NFC, USB Type-C 3.1 e speaker stereo;

batteria da 4.400 mAh con ricarica SuperCharge 66W , wireless a 50W ed inversa a 5W;

con ricarica SuperCharge , wireless a 50W ed inversa a 5W; sistema operativo HarmonyOS 2.0.0 (presumibilmente).

Huawei Mate 40 Pro 4G: indiscrezioni su prezzo e uscita

Per quanto riguarda prezzo e data d'uscita di Huawei Mate 40 Pro 4G, al momento non ci sono indiscrezioni né conferme da parte del colosso cinese. Non appena arriveranno novità provvederemo ad aggiornare questo articolo con le varie info.

