I robot aspirapolvere Vacuum Cleaner sono ormai i fedeli alleati della pulizia in casa e i brand cinesi più in vista per questo settore sono collegati tutti a Xiaomi come Mijia, Roborock, Viomi, ma anche brand come ECOVACS e Blitzwolf. Proprio quest'ultimo ha nella sua gamma il BW-VC2, un robot aspirapolvere smart in ogni sua funzione, che scende al miglior prezzo di sempre grazie ad un nuovo codice sconto di Banggood.

Blitzwolf BW-VC2 è il robot aspirapolvere Vacuum Cleaner con Alexa in sconto con Coupon e spedizione EU

Come è composto quindi questo Vacuum Cleaner? Il robot aspirapolvere Blitzwolf BW-VC2, nel form factor, è molto simile agli altri prodotti della categoria, dalla forma tonda. La spazzola a doppia funzione nella parte anteriore però permette una pulitura più profonda ed efficiente. Inoltre, la potenza di aspirazione è molto interessante, considerando che arriva fino ai 2200 Pa. Ma sono le funzioni smart che lo rendono davvero un acquisto soddisfacente al prezzo a cui viene proposto.

Infatti, esso può essere regolato con l'assistente vocale Alexa, in più è possibile impostare una copertura completa e lo stesso robot può organizzare automaticamente il percorso. Esso è dotato poi di ben 9 sensori in grado di evitare gli ostacoli senza problemi, grazie all'avanzata rilevazione dell'ambiente circostante. Infine, potete gestire il lavoro tramite l'applicazione dedicata Blitzwolf, oltre al controllo con due semplici tasti.

Il robot aspirapolvere smart Blitzwolf BW-VC2 è in offerta con codice scontro e spedizione dall'Europa. Trovate il box con il codice qui sotto. N.B. Nel caso non doveste visualizzare il Coupon, è consigliato disattivare l'AdBlock.

