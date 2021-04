Se siete rimasti a bocca aperta per i costi di riparazione di Mi 11 Ultra e della sua scheda madre, aspettate di vedere quelli di Xiaomi Mi MIX Fold, il primo smartphone pieghevole della compagnia di Lei Jun. Sì, ci troviamo alle prese con un dispositivo premium e si vede: forse è meglio che gli utenti cinesi che hanno scelto il super flagship della gamma MIX ne abbiano cura in modo maniacale!

Xiaomi Mi MIX Fold: i costi di riparazione sono salati, ma c'era da aspettarselo

Quanto costa riparare uno smartphone pieghevole? “Tanto” è la prima risposta che viene in mente osservando il listino dei costi di riparazione di Xiaomi Mi MIX Fold. L'azienda cinese ha dato il via alla commercializzazione in patria e ovviamente ha inserito nel proprio database anche il listino prezzi per le eventuali riparazioni fuori garanzia. Mi MIX Fold non è di certo uno smartphone economico – anche se è molto più accessibile rispetto ad altri pieghevoli – e la cosa si riflette anche nei costi per riparare i vari componenti danneggiati.

Ovviamente la palma di prezzo più salato spetta alla scheda madre del telefono: si parla di circa 654€ al cambio (5100 yuan), più del prezzo per portarsi a casa un Mi 11 Pro e poco meno del prezzo di Mi 11 Ultra in Cina (5999 yuan). Il secondo posto va allo schermo interno (quello pieghevole): sostituirlo costerà ben 500€, ossia 3900 yuan. Il pezzo meno costoso è il sensore grandangolare del comparto fotografico, il quale costa solo 7€ (55 yuan). Tutte le riparazioni sono soggette ad un supplemento di 5€ (40 yuan) per il servizio.

Allora, che ne pensate dei costi di riparazione di Xiaomi Mi MIX Fold? Siete sempre intenzionati a mettere le mani su uno smartphone pieghevole oppure meglio restare sui dispositivi canonici?

