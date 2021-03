Dopo aver visto come risolvere i problemi con le notifiche degli smartwatch della casa di Lei Jun torniamo a parlare di indossabili, stavolta con un occhio sul piccolo della serie. Xiaomi Mi Watch Lite sta ricevendo l'aggiornamento alla versione 4.1.20 con una funzione utile ed interessante ed altre migliorie: andiamo a scoprire tutte le novità in arrivo con il nuovo firmware.

Xiaomi Mi Watch Lite: ecco le novità dell'aggiornamento 4.1.20

Come segnalato da un portale spagnolo, Xiaomi Mi Watch Lite sta ricevendo in Europa l'aggiornamento 4.1.20 tramite l'applicazione ufficiale Xiaomi Wear. Si tratta di un update goloso grazie all'introduzione della funzione Smart DND (Do not disturb) la quale consente di attivare automaticamente la modalità Non disturbare quando l'utente è addormentato (con l'indossabile al polso, ovviamente).

Questa non è l'unica novità dell'update e di seguito trovate il resto delle migliore software di Xiaomi per il suo Mi Watch Lite, il piccolo della famiglia proposto ad un prezzo contenuto.

Nuova modalità “Smart DND”;

nuova opzione per regolare le modalità di vibrazione

aggiunta impostazione per regolare la sensibilità dei gesti del polso;

aggiunto pulsante per ignorare le telefonate su Android;

aggiunto promemoria di notifica quando il Bluetooth è disconnesso;

correzioni di bug;

stabilità del sistema migliorata.

L'aggiornamento dovrebbe essere in roll out in Europa per tutti i modelli interessati. Provate a dare un'occhiata a Xiaomi Wear anche se è probabile che bisognerà attendere che l'update faccia il suo corso prima di vederlo anche da noi.

Per saperne di più su Mi Watch Lite qui trovi la nostra recensione mentre per conoscere tutte le differenze tra gli smartwatch di Xiaomi dai un'occhiata a questo articolo.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu