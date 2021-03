Uno degli accessori più utilizzati per uno smartphone è sicuramente il selfie stick. Se poi l'asta per selfie a realizzarla è Xiaomi, magari pensando a Mi 11 Pro e Ultra, allora questa diventa intelligente, interessante e soprattutto con un prezzo economico, con tanto di possibilità di renderla un treppiede.

Xiaomi Mi Selfie Stick: tutto sulla nuova asta per selfie

Rinnovo di quello arrivato sul mercato nel 2017, il nuovo selfie stick Xiaomi aggiunge nuove funzionalità, al fine di controllare al meglio la fotocamera del nostro smartphone da remoto. Anche esteticamente cambia, dato che è realizzato in materiali in lega di alluminio, che lo rendono comunque leggero pesando solo 161 grammi. La presa inoltre è stata migliorata, consentendo ora di contenere uno smartphone spesso fino a 8.9 mm.

Anche in questo viene mantenuto il treppiede, oltre alla possibilità di regolare l'estensione dell'asta stessa. Il treppiede è utile per tenere stabile la fotocamera in caso di scatti di gruppo oppure per realizzazioni a lunga esposizione. Nelle novità, troviamo un pulsante che non solo serve per lo scatto, ma anche per regolare lo zoom in maniera precisa. Un altro pulsante è invece dedicato allo switch tra la fotocamera anteriore e posteriore.

Il nuovo Xiaomi Mi Selfie Stick arriverà nelle prossime ore in Cina, ad un prezzo molto conveniente di circa 10€ (79 yuan), che lo rende un piccolo gioiellino da avere. Magari quando arriverà su store come AliExpress o Banggood, che facilmente importano questo tipo di accessori.

