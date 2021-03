Dall'ultimo aggiornamento è passato un po' di tempo ma per fortuna la casa cinese non si è dimenticata degli “ex” top di gamma ora che la serie 9 è ufficiale. OnePlus 8, 8 Pro e 8T ricevono la nuova OxygenOS 11.0.5.5/11.0.8.12, due release caratterizzata dal medesimo changelog e tante correzioni: di seguito trovate tutte le migliorie ed i dettagli per il download.

OnePlus 8, 8 Pro e 8T: tutte le novità della OxygenOS 11.0.5.5 e 11.0.8.12 | Download

Come avete modo di notare dal changelog in basso, questa volta l'azienda non si è risparmiata. La OxygenOS 11.0.5.5/11.0.8.12 per OnePlus 8, 8 Pro e 8T prova a correggere varie problematiche e porta con sé le patch di sicurezza del mese di marzo 2021.

Sistema Ottimizzata la posizione dell'icona EMERGENZA nella schermata di blocco Migliorata la sensibilità dei gesti di navigazione durante la ricarica Risolto il problema di errore dopo aver cambiato il carattere personalizzato Risolto il problema per cui il servizio di informazioni sulla schermata iniziale poteva smettere di funzionare Risolto il problema per cui in Provision non era presente la lingua di sistema Risolto il problema per cui lo screenshot espanso poteva smettere di funzionare Risolto il problema della bassa qualità con il registratore Risolto il problema per cui il riutilizzo dell'impronta digitale errata premendo a lungo per sbloccare causava un lampeggiamento dello schermo Risolto il problema del doppio tocco attivato in modo anomalo durante la digitazione Risolto il problema di errore durante la riattivazione dell'assistente vocale nella schermata di blocco facendo scorrere l'icona Risolto il problema per cui l'ora della schermata iniziale veniva visualizzata in modo anomalo quando la lingua del sistema era l'arabo Aggiornamento della patch di sicurezza Android di marzo 2021

Camera Risolto il problema del ritardo durante la riproduzione di video registrati in 4K CINE 60FPS

Condivisione OnePlus Risolto il problema per cui i file inviati da altri dispositivi di terze parti non potevano essere ricevuti (solo serie OnePlus 8)

Orologio Risolto il problema per cui la sveglia poteva non suonare come programmato nei giorni feriali



Entrambi gli aggiornamenti per OnePlus 8/8 Pro e il fratello 8T sono disponibili tramite OTA e sono in rilascio in queste ore; tuttavia chi preferisce procedere con il download e il flash manuale della OxygenOS 11.0.5.5/11.0.8.12 qui troverete il link non appena disponibile.

