Xiaomi Mi 10: niente Android 11 in Europa, come mai?

Era fine 2020/inizio 2021 quando vi informavamo dell'arrivo dell'aggiornamento ad Android 11 su Xiaomi Mi 10 e Mi 10 Pro. Solitamente, con major update del genere viene prima rilasciata una cosiddetta Stable Beta, ovvero una ROM destinata principalmente ai beta tester. Dopo qualche giorno o settimana di testing, nel caso in cui non vengano segnalati bug rilevanti la stessa ROM viene rilasciata a tutti i possessori di quello smartphone. La stessa sorte è toccata a Xiaomi Mi 10, ma ancora ad oggi non ci sono notizie sull'arrivo di Android 11 in pianta stabile: qual è la situazione?

L'aggiornamento ad Android 11 tarda ad arrivare per Xiaomi Mi 10 in Europa

È una faccenda abbastanza anomala, se si considera che Xiaomi Mi 10 è il top di gamma di riferimento della scorsa generazione ed è quindi in prima linea per ricevere Android 11. Ma se ci seguite, vi sarete accorti che non è assolutamente la prima volta che un aggiornamento come questo viene interrotto. E non soltanto da parte di Xiaomi: lo dimostra giusto qualche ora l'interruzione del roll-out proprio di Android 11 per OnePlus Nord. Ma evidentemente mal comune non è mezzo gaudio e giustamente molti possessori di Mi 10 in Europa hanno dimostrato il proprio malcontento.

Negli scorsi mesi, per il flagship 2020 sono stati rilasciati ben tre aggiornamenti con Android 11 in Europa, ovvero V12.2.1.0, V12.2.4.0 e V12.2.7.0. I primi due sono stati interrotti, mentre l'ultima è tutt'ora la ROM che gira su alcune unità di Mi 10 in mano ai beta tester. Tutti gli altri utenti comuni, invece, sono ancora fermi alla 12.0.6.0 su base Android 10 e si chiedono quando arriverà il tanto atteso major update.

Ad intervenire è stato il team di feedback della Xiaomi Community, affermando che sì, la ROM con Android 11 è disponibile solamente per una fascia limitata di utenti. Il motivo per cui la ROM non è ancora stata resa pubblica è sempre il solito: i bug software. L'unica cosa che gli utenti possono fare è aspettare che questi bug vengano risolti o, se proprio sono così tanto impazienti, installare il firmware manualmente. Ma a questo punto vi sconsigliamo di farlo, visto lo stato delle cose.

