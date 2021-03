Ora che la primavera è giunta è arrivato il tempo delle pulizie e del risparmio grazie alle offerte di HomeCleaner dedicate ai maggiori prodotti per la cura della casa, con i robot aspirapolvere a marchio Xiaomi Viomi e non solo (con tantissime alternative). Andiamo a dare uno sguardo alle proposte dello store!

Ecco le offerte di primavera di HomeCleaner, con tanti accessori Xiaomi a prezzo scontato

Ancora una volta saremo costretti a passare parte della primavera in casa e sarà necessario mantenere gli ambienti ancora più puliti e igienizzati del solito. Con i prodotti scelti da HomeCleaner per le offerte di primavera sarà ancora più semplice ed efficace occuparsi delle faccende di casa. In fondo i robot aspirapolvere di Xiaomi Viomi servono proprio a questo: semplificare la vita e rendere le pulizie smart e se sono in sconto grazie alle offerte di HomeCleaner, meglio ancora!

CLICCA QUI PER LA PAGINA PRINCIPALE DELLA PROMO

Ovviamente lo store mette a disposizione degli utenti tanti prodotti tra robot aspirapolvere e lavapavimenti, scope elettriche senza filo e aspirapolvere portatili. Tra i principali modelli proposti in sconti vi segnaliamo 360 Robot Vacuum Cleaner S9, il robottino dalla potenza estrema e mappatura multipiano; per chi punta ai prodotti Xiaomi e del suo ecosistema Viomi V3 rappresenta di certo una valida scelta grazie alla sua autonomia. Xiaomi Mi Robot Vacuum Mop P è un prodotto che non ha bisogno di presentazioni: si tratta di un dispositivo top ad altezza ridotta, in grado di infilarsi anche sotto i mobili più bassi.

A proposito di robottini, è disponibile anche il nuovo Mi Robot Vacuum Mop 2 Pro Plus, con sensori di ultima generazione fino a 10 volte più precisi di quelli ad infrarossi ed una telecamera ToF integrata. Prima di lasciarvi, date un'occhiata a Xiaomi Viomi A9, scopa elettrica senza filo con impugnatura ergonomica ed un corpo snello e leggero.

Per quanto riguarda i vantaggi degli acquisti da HomeCleaner, lo store offre spedizioni rapide in 24/48 ore (gratuite sopra i 100€), 24 mesi di garanzia e assistenza a 360° (tramite mail, WhatsApp e Facebook), in italiano. Inoltre potrete risparmiare ulteriormente grazie al codice sconto GIZCHINA5, del valore di 5€.

Articolo sponsorizzato.

