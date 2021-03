Tra i tanti oggetti utili che possiamo trovare dall'universo Xiaomi YouPin, alcuni sono molto importanti per misurazioni e lavori di precisione. L'ultima trovata è il righello angolare con display Xiaomi DUKA AR-1, dal prezzo tutto sommato giusto.

Xiaomi DUKA AR-1: il righello con display è già disponibile su AliExpress

Come è strutturato quindi questo utile accessorio Xiaomi DUKA? Alla vista è un normale righello angolare che permette quindi anche una misurazione a 360°. E proprio per questo, il comodo display LCD ci aiuta a scoprire l'esatto angolo misurato. Per poter fare poi una nuova misurazione, bisogna solo cliccare sul tasto funzione “Zero”, che si trova accanto a quello di accensione. Questo perché il righello DUKA AR-1 funziona con una semplice pila CR2032.

Non solo utile, ma anche realizzato in ottimi materiali, essendo di acciaio inossidabile 304 tagliato a laser, che presenta misurazione millimetrale fino a 400 mm, ma anche una dettagliata misurazione per gli pneumatici, visto che c'è anche una scala 32NDS (1/32 di pollice). Insomma, tornerà utile a molti tipi di lavori e misurazioni.

Trovate il nuovo righello angolare con display Xiaomi DUKA AR-1 già disponibile su AliExpress all'ottimo prezzo di 12€, a cui vanno abbinati 1.81€ di spese di spedizione, che però non inficiano l'ottimo prezzo di un accessorio che risulta essere molto utile anche senza costare tanto.

