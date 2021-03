In queste ore si sta facendo un bel trambusto per l'evento di lancio di Mi 11 Pro e Mi 11 Ultra, che dovrebbe ospitare anche tante sorprese (tra cui addirittura si vocifera del nuovo Mi MIX). Intanto la casa cinese continua a presentare nuovi prodotti tech interessanti, anche se per nulla legati al mondo degli smartphone. Diamo il benvenuto alla nuova lavatrice e asciugatrice smart Xiaomi Mijia Direct Drive, disponibile in due versioni e perfetta per qualsiasi ambiente.

Xiaomi Mijia Direct Drive: tutto sulla nuova lavatrice e asciugatrice smart | Caratteristiche & Prezzo

Come anticipato poco sopra, Xiaomi Mijia Direct Drive è una lavatrice smart con asciugatrice integrata ed è disponibile in due varianti, in base alle esigenze degli utenti. Abbiamo la versione con sportello frontale e quella con apertura dall'alto ed entrambe adottano un design minimale ed elegante, con una capienza massima di 10 Kg. Ovviamente si tratta di un dispositivo smart che può essere gestito dallo smartphone tramite app; sono presenti ben 22 programmi di lavaggio ed asciugatura, insieme ad una sensoristica avanzata in grado di rilevare la temperatura interna del cestello in tempo reale. In questo modo è possibile monitorare le condizioni dei capi durante l'asciugatura, in modo da mantenere una temperatura stabile (per non rovinare i capi).





Grazie al motore a trasmissione diretta le vibrazioni sono ridotte all'osso, con un livello di rumore inferiore ai 50 dB. Per quanto riguarda il prezzo di vendita, la nuova lavatrice ed asciugatrice smart Xiaomi Mijia Direct Drive viene proposta a circa 322€ (2.499 yuan); le vendite partiranno dal 25 marzo in patria. Purtroppo al momento Xiaomi non ha ancora lanciato una lavatrice in Europa ed è improbabile che vedremo questo prodotto sui soliti store (visto le dimensioni ed il peso). Vorreste che la compagnia cinese portasse più elettrodomestici alle nostre latitudini? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto!

