Fotocamera graffiata: ecco quanto peggiora la qualità delle foto

Lo confesso: anch'io ho avuto uno smartphone con la fotocamera graffiata, anzi, nel mio caso aveva proprio il vetrino rotto. Purtroppo una caduta aveva inflitto il peggior danno che si possa volere al vetro che sta davanti alle lenti e ai sensori. Molte volte mi è capitato di parlare con persone che versavano nella mia stessa condizione ma sentirmi dire “Ma lo sai che poi alla fine le foto le fa lo stesso?”. E questo è vero fino ad un certo punto: anche avendo il vetro rotto, può capitare che la qualità delle foto non sembri compromessa. Ma questo ad un'analisi distratta, perché analizzando gli scatti più attentamente si nota un peggioramento in diverse circostanze.

Per aiutare a capire la differenza ci pensa l'ultimo report di DxOMark. È stata condotta una prova utilizzando due Huawei P40 Pro, uno con fotocamera in perfette condizioni ed uno sacrificale con fotocamera graffiata. Per capire quanto graffiata, vi basta guardare l'immagine in cima a questo articolo. La prova è stata condotta non soltanto con il sensore primario, ma anche con grandangolare e teleobiettivo, così come per i video.

Avere una fotocamera graffiata peggiora le foto fatte con lo smartphone: ma di quanto?

I peggioramenti più evidenti che si hanno con una fotocamera graffiata si notano nelle scene dove la luce si fa più difficoltosa. Ma anche in contesti dove l'illuminazione è abbastanza controllata si nota un peggioramento in termini di dettagli catturati. Ad un primo sguardo le differenze non ci sono, ma se si fa un crop ecco che si può notare una perdita di dettaglio fine, in questo caso nella pelle della ragazza immortalata.

Le cose iniziano a farvi ben più evidenti quando ci si trova in esterna, in particolar modo in quelle condizioni in cui la luce è dietro al soggetto inquadrato. Insomma, le tipiche situazioni in cui scatta la modalità HDR per non ottenere immagini sovra/sotto-esposte. Mettendo a paragone i due smartphone, la differenza fra una fotocamera pulita e graffiata diventa palese. Il problema sta proprio nel modo in cui la luce riflette contro il vetro danneggiato, andando a discapito di esposizione, contrasto e qualità cromatica. Il risultato è una foto con luci anomale, minor nitidezza e contrasto e colori più brutti.

I difetti ci sono anche al chiuso e di notte

La situazione si ripete anche in contesti con luci meno invasive, ma comunque con un'immagine fatta di luci ed ombre. I bagliori che compaiono a causa del vetro graffiato rendono le immagini meno equilibrate, come potete vedere dall'alone bluastro sul soffitto.

All'aperto la luce solare è uno dei “nemici” della fotocamera graffiata, ma al chiuso cosa succede? Come avete visto nella prima foto, le differenze possono essere meno sostanziali. Ma se nell'immagine entra in gioco una fonte di luce, ecco che i difetti di un vetro graffiato tornano a farsi evidenti. Per quanto ad un occhio poco allenato possa essere meno evidente, basta concentrarsi sulla fotocamera per notare una gestione peggiore dell'esposizione. Non solo la lampadina ha un alone tutt'attorno, ma anche le luci sotto presentano un bagliore fastidioso.

Questo difetto si ripresenta anche in fase notturna, come dimostrano i lampioni inquadrati nelle foto seguenti. E non soltanto le luci appaiono più brutte, ma peggiorano anche la qualità generale della foto. Dovendo gestire una luce più invasiva, la fotocamera finisce per sottoesporre il cielo e ridurre così il dettaglio catturato.

La fotocamera graffiata è un problema anche per grandangolo e zoom…

Dato che Huawei P40 Pro è dotato di più lunghezze focali, perché non metterle sotto torchio? Ecco, quindi, che DxOMark ha ben pensato di rovinare il vetro che protegge anche i sensori aggiuntivi, ovvero grandangolare e teleobiettivo. Come prevedibile, il risultato è praticamente lo stesso, con luci “smarmellate”, perdita di dettaglio e di qualità dei colori.

… e per i video

Ovviamente una fotocamera graffiata non può che penalizzare anche le clip catturate, con bagliori di luce che diventano ancora più invasivi quando ci si muove.

In conclusione, per nostra fortuna una fotocamera rovinata non risente sotto parametri come esposizione nei panorami, dettaglio principale e messa a fuoco. Il problema principale è quello della luminosità, non gestita correttamente da un vetro che finisce per farla rimbalzare nel sensore in modi imprevisti.

