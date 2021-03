Xiaomi Mi 11 vs POCO F3 5G vs POCO F2 Pro: quali sono le differenze

Il lancio del nuovo flagship di POCO (qui trovate tutti i dettagli) ha dato un bello scossone al mercato: ci siamo trovati di fronte ad un dispositivo con nulla da invidiare ai modelli più blasonati ed una cifra di partenza golosa. Ma che cosa cambia tra il nuovo arrivato, il modello precedente ed il re della compagnia di Lei Jun? Andiamo a scoprire tutte le differenze tra design, specifiche e prezzo nel nostro confronto Xiaomi Mi 11 vs POCO F3 5G vs POCO F2 Pro.

Xiaomi Mi 11 vs POCO F3 5G vs POCO F2 Pro: tutte le differenze su design, specifiche e prezzo

Design e stile

Come al solito quando si tratta di Xiaomi, il nuovo Mi 11 non ha di certo bisogno di presentazioni: equipaggiato con un pannello Quad Curve AMOLED da 6.81″ QHD+ tarato a 10 bit e con refresh rate dinamico Adaptive Sync a 120 Hz, il super flagship adotta un punch hole (a sinistra) ed un lettore sotto al display in grado di rilevare il battito cardiaco. Non ci saremmo aspettati niente di meno in fatto di funzioni e stile; infatti il retro cambia le cose rispetto alla generazione precedente, con un layout della fotocamera senza vie di mezzo (o lo si odia o lo si ama).

Il nuovo POCO F3 5G riprendere le linee di Mi 11 per la fotocamera: non a caso si tratta del rebrand occidentale di Redmi K40! Comunque il modulo risulta leggermente allungato, forse in grado di restituire uno stile più aggraziato rispetto al modello top di Xiaomi. Ovviamente i gusti sono gusti e ogni utente ha le sue preferenze in fatto di stile. Il device adotta una pannello flat, una soluzione AMOLED con punch hole (il più piccolo sulla piazza, 2.76 mm). Il lettore d'impronte è posizionato di lato.

Con POCO F2 Pro troviamo un design ancora una volta differente: la fotocamera si presenta come un modulo circolare mentre frontalmente abbiamo un display tutto schermo – quindi niente notch o foro – grazie all'utilizzo di una selfie camera a scomparsa, posizionata lungo il bordo superiore.

Specifiche a confronto

Xiaomi Mi 11 POCO F3 5G POCO F2 Pro Dimensioni 164,3 x 74,6 x 8,06 mm per 196 g 163,7 x 76,4 x 7,8 mm per 196 g 163,3 x 75,4 x 8,9 mm per 219 g Display AMOLED da 6.81″

Punch hole (sinistra)

QHD+ (3200 x 1440 p)

20:9

refresh rate a 120 Hz

campionamento al tocco 480 Hz

HDR10+, 10 bit

515 PPI

Gorilla Glass Victus AMOLED da 6.67″

Punch hole (centrale)

Full HD+ (2400 x 1080 pixel)

20:9

refresh rate a 120 Hz

campionamento al tocco 360 Hz

MEMC

HDR10+

394 PPI

1300 nit

Gorilla Glass 5 AMOLED da 6.67″

pop-up camera

Full HD+ (2400 x 1080 pixel)

20:9

refresh rate a 60 Hz

campionamento al tocco 180 Hz

HDR10

395 PPI

Gorilla Glass 5 Impermeabilità NO NO NO Chipset Qualcomm Snapdragon 888 (5 nm, octa-core, 2.84 GHz) Qualcomm Snapdragon 870 (7 nm, octa-core, 3.2 GHz) Qualcomm Snapdragon 865 (7 nm, octa-core, 3.1 GHz) GPU Adreno 660 Adreno 650 Adreno 650 RAM 8/12 GB LPDDR5 6/8 GB LPDDR5 6 GB LPDDR4X

8 GB LPDDR5 ROM 128/256 GB UFS 3.1 128/256 GB UFS 3.1 128/256 GB UFS 3.1 MicroSD NO NO NO Sicurezza Lettore d'impronte nel display + Face Unlock Lettore d'impronte laterale + Face Unlock Lettore d'impronte nel display + Face Unlock Raffreddamento LiquidCool LiquidCool 1.0 Plus LiquidCool Fotocamera principale Tripla camera da 108 + 13 + 2 MP

f/1.85-2.4-2.4

Samsung Bright S5KHMX

OIS

lenti 7P

PDAF

grandangolo 123°

macro da 4 cm Tripla fotocamera da 48 + 8 + 5 MP

f/1.79-2.2-2.4

Sony IMX582

PDAF

grandangolo 119°

macro 3-7 cm Quad Camera da 64 + 13 + 5 + 2 MP

f/1.9-2.2-2.4-2.4

Sony IMX686

PDAF

grandangolo 123°

macro Fotocamera selfie 20 MP

f/2.3 20 MP

f/2.45 20 MP

f/2.2 Batteria 4.600 mAh 4.520 mAh 4.700 mAh Velocità di ricarica 55W 33W 30W Ricarica wireless Presente, 50W (inversa 10W) NO NO SIM Dual SIM 5G SA/NSA Dual SIM 5G SA/NSA Dual SIM 5G SA/NSA Wi-Fi Wi-Fi 6

Dual Band 2.4/5G Wi-Fi 6 Wi-Fi 6

Dual Band 2.4/5G Bluetooth BT 5.2 BT 5.1 BT 5.1 NFC SI SI SI GPS Dual Frequency GPS/A-GPS/Glonass/Galileo/Beidou Dual Frequency GPS/A-GPS/Glonass/Galileo/Beidou/Navic Dual Frequency GPS/A-GPS/Glonass/Galileo/Beidou Porta USB Type-C USB Type-C USB Type-C Speaker Stereo, Harman Kardon Stereo Stereo Mini Jack Cuffie NO NO SI Infrarossi SI SI SI Sistema operativo Android 11, MIUI 12 Android 11, MIUI 12 for POCO Android 10, MIUI for POCO (al lancio)

Le nostre recensioni

Xiaomi Mi 11 – RECENSIONE

POCO F2 Pro – RECENSIONE

POCO F3 5G – Anteprima

Xiaomi Mi 11 vs POCO F3 5G vs POCO F2 Pro: prezzo a confronto

Il nostro confronto con le principali differenze tra Xiaomi Mi 11 vs POCO F3 5G vs POCO F2 Pro non può che terminare con il prezzo: di seguito trovate le cifre al debutto, con i rispettivi tagli di memoria (quelli disponibili in Italia!).

6/128 GB 8/128 GB 8/256 GB Mi 11 X 799.90€ 899.90€ F3 5G 349.90€ (offerta lancio 299.90€) X 399.90€ (offerta lancio 349.90€) F2 Pro 549.9€ X 599.9€

Per quanto riguarda il modello F3 di POCO bisognerà attendere l'inizio delle vendite, fissato per il 30 marzo 2021: il prezzo di lancio è davvero appetibile e il top di gamma del brand si presenta come un'ottima alternativa ai vari competitor. Per la versione precedente F2 Pro il dispositivo non è sempre disponibile: ha fatto ormai il suo tempo e spesso non è presente nei vari store. Tuttavia lo troviamo su Amazon da venditori terzi e con spedizione Prime. Concludiamo con Xiaomi Mi 11 con la variante maggiore a 769€.

