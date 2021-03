Sono anni ormai che dispositivi come i droni solcano i nostri cieli per sport o fotografia, con modelli sempre più avanzati. Ed il brand più esperto in merito è sicuramente DJI, che lancia il nuovo drone 4K FPV, dotato di visore VR e caratteristiche premium ed un prezzo top gamma.

DJI FPV: tutto sul drone 4K top gamma con visore VR

La struttura del nuovo drone del brand è sicuramente futuristica e di tipo quadricottero, con un design aerodinamico come pochi nel settore. Passando poi alle sue caratteristiche, troviamo un nuovo sistema di trasmissione video O3, cioè OcuSync 3.0, ma anche un Super grandangolo FOV 150° e registrazione video in 4K. Non manca ovviamente il controller di movimento DJI, mentre per le riprese è presente l'innovativa stabilizzazione RockSteady EIS e sistemi di sicurezza all'avanguardia.

La vera chicca del DJI FPV è però il visore V2, che permette di vivere l'esperienza di volo del drone in prima persona, come se lo stessimo pilotando fisicamente. Tornando ai sistemi di sicurezza, abbiamo un freno d'emergenza per il volo stazionario, luci ausiliarie, il sensore di visione per il rilevamento ostacoli ed il sistema di trasmissione automatica dipendente adattissimo anche ai principianti.

Se guardiamo poi ai sistemi di volo, ne troviamo ben 3: la Modalità S, volo ibrido in un misto tra manuale e controlli dei precedenti droni DJI. La modalità N, ideale per i nuovi adepti, con controlli di volo di droni tradizionali, in tutta sicurezza. Infine, la modalità M, per i più esperti in quanto si tratta della tipologia di volo Full Manual.

Trovate il nuovo drone 4K con visore VR DJI FPV in esclusiva nello store GoCamera al prezzo di 1349€, in cui è incluso il Bonus Volare Facile con tanti vantaggi per chi li acquista, come il Video Corso dedicato.

