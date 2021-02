Quando un nuovo brand di elettronica si affaccia ad un mercato esigente come quello europeo, deve fare i conti con tanti fattori. E quello che pare averlo capito meglio è Xiaomi, che mantiene vendite molto alte di smartphone in Europa, tenendo dietro le rivali cinesi e crescendo molto di più dei colossi come Apple e Samsung.

Xiaomi resta terza in Europa, ma è leader nelle vendite di smartphone in Spagna nel Q4 2020

Stando a quanto racconta Canalys, Xiaomi ha fatto registrare nuovi importanti record di crescita nel settore smartphone sia in Europa, dove mantiene la terza posizione staccandosi nettamente dalla rivale Huawei e la relativamente new entry OPPO, ma avvicinandosi di nuovo ad Apple e Samsung, che però restano quasi incontrastabili.

Se andiamo però nello specifico dei maggiori paesi europei, Xiaomi è addirittura prima in Spagna, tenendo dietro Samsung e Apple con numeri molto importanti. Insomma, il rapporto qualità/prezzo e l'obiettivo che Lei Jun si è prefissato per il nostro mercato è sempre più vicino all'essere rispettato, con prospettive future molto importanti sul piano delle preferenze degli utenti.

Un vero e proprio contraltare rispetto a quello che invece si è profilato in Cina, dove Xiaomi è indietro a molti brand che invece supera in Europa. Difficile immaginare il perché di questo trend, ma è chiaro che la società pechinese vuole rendersi sempre più un brand occidentale.

