Questo script pulisce e velocizza il vostro smartphone Xiaomi

Avete uno smartphone Xiaomi con MIUI ma avete notato rallentamenti nell'utilizzo quotidiano? Così come tanti altri, anche l'azienda di Lei Jun ha fatto grossi passi in avanti per migliorare l'usabilità dei suoi smartphone. Le ultime generazioni di smartphone sono veramente apprezzabili, grazie anche ad una MIUI 12 sempre più ottimizzata. E con la prossima MIUI 12.5 sembra proprio che la UI sarà più rapida e prestante che mai. Tuttavia, ciò non toglie che alcuni smartphone possano appesantirsi nel tempo, specialmente quelli più datati e/o con specifiche meno al passo coi tempi.

MIUI lenta? Con questo script potete velocizzare il vostro smartphone Xiaomi

Proprio per questo, c'è chi ha creato uno script per pulire e velocizzare gli smartphone Xiaomi. Questo metodo funziona con bene o male tutte le versioni della MIUI 11 e 12: in caso non funzionasse, provate a segnalarcelo nei commenti. Ci tengo a specificare che è uno script creato da Tom Henson, super moderatore della community Xiaomi già noto per la creazione di varie guide. Inoltre, noi di GizChina.it non ci assumiamo alcuna responsabilità nel caso qualcosa andasse storto.

Detto questo, ecco gli step da seguire:

Da smartphone attiva le Opzioni Sviluppatori Per farlo, vai in “Impostazioni/Info sistema” e clicca più volte sulla voce “Versione MIUI“ Vai in “Impostazioni/Impostazioni aggiuntive/Opzioni sviluppatore“ Attiva il toggle “USB Debugging” e quelli per “Install via USB” e “USB Debugging (Security Settings)” (potrebbe essere richiesta una SIM per farlo) Collega lo smartphone al PC

Come pulire la MIUI

Da PC, scarica lo script e scarica ADB, dopodiché estrai l'archivio e metti lo script nella cartella ottenuta (chiamata “platform-tools“) Avvia lo script e avrete diverse opzioni a disposizione Con la voce #1 potete disinstallare una ad una tutte le app MIUI che non servono nella MIUI occidentale, con la voce #2 le app Google e con la voce #3 tutte le altre app superflue Con la voce #4 potete cancellare in un click tutte le app comprese alle voci #1, #2 e #3, vi consiglio di non farlo perché altrimenti dovrete reinstallare tutte le app Google (a meno che non le utilizzate, ma ne dubito)

Vi ricordiamo che un risultato simile (ma non del tutto identico) lo potete ottenere con il Xiaomi ADB/Fastboot Tools.

Come velocizzare la MIUI

Sempre dallo script, potete selezionare la voce #5, valida per MIUI 11 e 12. Questa voce è stata pensata per migliorare la fluidità degli smartphone Xiaomi, modificando la velocità di rendering delle animazioni per app, menu e varie finestre a comparsa.

Le opzioni da scegliere variano da 550 a 1000 millisecondi: più alto è il valore, più lente saranno. Valutate voi quale sia il valore più adatto al vostro gusto.

