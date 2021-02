Torniamo a parlare dell'ultima smartband della compagnia di Lei Jun, questa volta in maniera più lieta rispetto al modello esplosivo di poche settimane fa. Xiaomi Mi Band 5 comincia a ricevere l'aggiornamento 1.0.2.54, con una serie di correzioni e un paio di aggiunte.

Xiaomi Mi Band 5: tutte le novità della versione 1.0.2.54

Nel momento in cui scriviamo l'aggiornamento alla versione 1.0.2.54 della Xiaomi Mi Band 5 è disponibile solo in Cina (come si evince anche dal changelog in alto). Tra parentesi, al momento riguarda esclusivamente la variante dotata di NFC. Comunque è probabile che sia in arrivo un update anche in salsa Global, ovviamente basato sul modello internazionale della celebre smartband.

Per quanto riguarda le novità, la Xiaomi Mi Band 5 guadagna il supporto alle lingue olandese e rumeno; inoltre sono stati risolti dei problemi di visualizzazione ed è stato corretta l'errata registrazione del conteggio dei passi (un fix simile a quello già visto anche in un precedente update).

