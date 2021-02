Samsung Galaxy S21 e la prova di resistenza “subacquea” | Video

Dopo tutti i vari test di resistenza che Samsung Galaxy S21 ha dovuto subire, mancava solo più una prova. Da qualche ora, infatti, è in onda un video che mostra le capacità subacquee di questo smartphone. Su YouTube, infatti, la live è ancora attiva e vede questo dispositivo immerso in una teca d'acqua, a bassa profondità, ancora perfettamente funzionante. Quanto ha resistito fino a questo momento e, soprattutto, quanto potrà ancora resistere?

Samsung Galaxy S21 quanto resiste sott'acqua?

Dando un'occhiata alle caratteristiche tecniche di tutta la famiglia S21, notiamo la presenza della certificazione IP68. Questa specifica, dunque, li rende resistenti ad acqua e polvere, potendo essere immersi fino ad una profondità di 1,5 metri per ben 30 minuti. All'interno del video che trovate qui sotto, però, questo limite è già stato ampiamente superato. Sebbene la profondità sia nettamente inferiore al massimo consentito, Galaxy S21 sta resistendo da più di 200 ore sott'acqua.

Si tratta di un esperimento piuttosto curioso. Al momento, infatti, il dispositivo viene alimentato con una basetta wireless che sembra non perdere ancora colpi, ma c'è di più. Durante l'esperimento il telefono non ha quasi mai mostrato segni d'incertezza, cominciando a funzionare in maniera anomala solo dopo 117 ore d'immersione, per poi ristabilirsi. Ovviamente, però, non consigliamo a nessuno di testare il proprio dispositivo in questa maniera, al di là della presenza di una certificazione IP68. Diciamo che lo smartphone, in questo ambiente, non è proprio a suo agio!

