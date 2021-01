Nell'ultimo periodo ci siamo dedicati al confronto delle specifiche e delle caratteristiche di vari indossabili e smartphone mid-range, ma è arrivato il momento di mettere l'uno accanto all'altro i due top di gamma del momento, due belve attesissime da parte degli addetti ai lavori ed i fan dei rispettivi brand. Andiamo a scoprire tutte le differenze nel confronto Xiaomi Mi 11 vs Samsung Galaxy S21: due giganti hi-tech, concentrati di tecnologia di cui si parlerà di certo nei mesi a venire e che rappresenteranno il metro di paragone per gran parte del 2021!

Xiaomi Mi 11 vs Samsung Galaxy S21: quali sono le differenze

Design e stile

Parlare del design di questi due big non è cosa semplice, anche perché in entrambi i casi abbiamo uno stacco più o meno accentuato con la generazione precedente e tanta voglia di stupire. Xiaomi Mi 11 ha fatto parlare tanto di sé per il suo modulo fotografico, una soluzione inedita per la casa cinese: si tratta infatti di un modulo quadrato, con bordi arrotondanti, che include una tripla fotocamera ed il flash LED.

Il sensore principale è incorniciato da un anello di colore chiaro, in modo da essere più visibile e caratterizzato rispetto al resto. Frontalmente abbiamo uno spettacolare pannello Quad Curve, una soluzione AMOLED con punch hole e bordi super ottimizzati.

Insomma, o lo si odia o lo si ama e lo stesso avviene con il design di Samsung Galaxy S21. A differenza del Mi 11 a questo giro troviamo un display flat (il Dual Edge è riservato solo alla versione Ultra), ma si tratta comunque di un'unità AMOLED di tutto rispetto. La selfie camera è inserita in un foro al centro della parte superiore del display, mentre il retro ospita una tripla fotocamera con un look che “stacca” rispetto al resto del corpo.

Specifiche a confronto

Xiaomi Mi 11 (China) Samsung Galaxy S21 Dimensioni 164,3 x 74,6 x 8,06 mm 8.56 mm di spessore per la versione in pelle 196/194 grammi 151,3 x 71,2 x 7,96 mm 169 grammi Display AMOLED da 6.81″ Punch hole (sinistra) 2K (3200 x 1440 pixel) 20:9 refresh rate 120 Hz campionamento al tocco 480 Hz HDR10+, 10 bit 515 PPI Gorilla Glass Victus Dynamic AMOLED da 6.2″ Punch hole (centrale) Full HD+ (2400 x 1080 pixel) 20:9 refresh rate 120 Hz HDR10+, 10 bit 424 PPI Gorilla Glass Victus Impermeabilità NO IP68 Chipset Qualcomm Snapdragon 888 (5 nm, octa-core, 2.84 GHz) Samsung Exynos 2100 (5 nm, octa-core, 2.9 GHz) GPU Adreno 660 ARM Mali-G78 MP14 RAM 8/12 GB LPDDR5 8 GB LPDDR5 ROM 128/256 GB UFS 3.1 128/256 GB UFS 3.1 MicroSD NO NO Sicurezza Lettore d'impronte nel display + Face Unlock Lettore d'impronte digitali ad ultrasuoni nel display Fotocamera principale tripla camera da 108+13+2 MP f/1.85-2.4-2.4 Samsung Bright S5KHMX OIS lenti 7P PDAF grandangolo a 123° macro da 4 cm video 8K 24/30 fps / 4K 30/60 fps tripla fotocamera da 12+12+64 MP f/1.8-2.2-2.0 Sony IMX555 + IMX653 + Samsung Bright S5KGW2 OIS PDAF grandangolo a 120° teleobiettivo 2X video 8K Fotocamera selfie 20 MP f/2.3 video FHD 30 fps 10 MP f/2.2 video FHD 30 fps Batteria 4.600 mAh 4.000 mAh Velocità di ricarica 55W 25W Ricarica Wireless Presente, 50W (inversa 10W) Presente, 15W (anche inversa) SIM Dual 5G SA/NSA Dual 5G SA/NSA Wi-Fi Wi-Fi 6 Dual Band 2.4/5G Wi-Fi 6 Dual Band 2.4/5G Bluetooth BT 5.2 BT 5.0 NFC SI SI GPS Dual Frequency GPS/A-GPS/Glonass/Galileo/Beidou GPS/A-GPS/Glonass/Galileo/Beidou Porta USB Type-C USB Type-C Speaker Stereo, Harman Kardon Stereo, AKG Mini Jack Cuffie NO NO Infrarossi SI NO Sistema Operativo Android 11, MIUI 12 Android 11, One UI 3.1

Xiaomi Mi 11 vs Samsung Galaxy S21: prezzo a confronto

Parlando di prezzi, Samsung Galaxy S21 è stato proposto in Italia a partire da 879€ per la versione da 8/128 GB; la variante con più storage (256 GB) viene venduta a 929€.

In merito al prezzo di vendita di Xiaomi Mi 11, ricordiamo che al momento la versione Global non è stata ancora annunciata. Parlare delle cifre cinesi – spaventosamente basse – è pura fantasia per noi occidentali, ma il top di gamma è già disponibile in alcuni dei “soliti” store. Al momento però, può essere ordinato solo su GearBest (al prezzo di circa 700€) e lo trovate tramite il box in basso (provate a disattivare AdBlock se non lo visualizzate correttamente).

