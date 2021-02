Questo tool rende gli smartphone MediaTek più facili da moddare

Se frequentate il mondo del modding, probabilmente vi sarete accorti che gli smartphone MediaTek non sono ben visti dagli sviluppatori. Non è questione di simpatia, ovviamente, bensì di facilità di modifica software. I dispositivi con SoC MediaTek hanno una BROM (Boot Read-only Memory), all'interno della quale è contenuta la cosiddetta Download Mode. È sostanzialmente la controparte della EDL (Emergency Download Mode) presente negli smartphone con chip Qualcomm, ma si comporta diversamente.

Gli smartphone MediaTek non sono più un incubo per i modder, anche grazie a questo tool

Questo perché MediaTek ha un software proprietario, chiamato SP Flash Tool, da utilizzare per forzare l'installazione di software sul dispositivo. Trattandosi di un metodo che consente il pieno controllo della memoria, non è un software libero, dato che è utilizzabile esclusivamente da determinati programmi autorizzati dai produttori dei relativi smartphone. Anche per questo, produttori come Xiaomi e Realme hanno imposto dei blocchi per impedire che qualcuno ne approfitti per installare ROM farlocche e software dannosi. Basti pensare alla protezione Anti-Rollback attuata anni fa da Xiaomi. Questo significa che non è possibile fare l'unbrick o moddare alcuni smartphone a meno che non si utilizzi un account autorizzato.

Ma a sorpassare questo blocco ci hanno pensato i fantastici sviluppatori della community XDA, sempre attivi per rendere il panorama Android quanto più libero possibile. Vi ricordate la falla di sicurezza scovata circa un anno fa sui chipset MediaTek? Ecco, è stata sfruttata per realizzare un metodo con cui bypassare l'autenticazione dell'account e permettere le succitate manovre software. Questo però significa anche che gli smartphone soggetti a questa falla non sono affatto stati fixati dal chipmaker, ma quello è un altro discorso.

Trattandosi di un'operazione complessa, vi rimandiamo al thread dedicato su XDA:

Come bypassare MediaTek SP Flash Tool

