Grande attesa per il 4 marzo 2021 tra i fan del gaming mobile. Infatti, Red Magic presenterà la line up 2021 con il nuovo smartphone serie 6, lo smartwatch ma anche il nuovo accessorio di raffreddamento a doppia ventola per smartphone, o anche Dual-Core.

Red Magic Dual Cooling Fan: ecco come funziona la doppia ventola (Dual-Core) di raffreddamento per smartphone

Già dal design notiamo comunque una certa novità estetica, sebbene rimanga sempre nell'ambito dello stile gaming. Infatti, l'accessorio di raffreddamento per smartphone di Red Magic ricorda un po' una navicella spaziale. Ed in effetti il sistema con cui agisce sul dispositivo è decisamente innovativo.

Anzitutto, il fatto che ci sia una doppia ventola (e quindi per questo Dual-Core) permetterà ovviamente una ventilazione più potente ai limiti del freddo per le sessioni di gioco. Ma si può finalmente controllare tramite smartphone. Questo perché è dotata di luci RGB ed è possibile regolarle così come si potrà regolare l'azione raffreddante. Tutto ciò è possibile grazie al supporto Bluetooth di questa piccola chicca per amanti del settore.

Ovviamente, per conoscere tutti i restanti dettagli della Red Magic Dual Cooling Fan dovremo attendere il 4 marzo 2021, ma già dai presupposti iniziali, ci troviamo davanti a qualcosa che potrebbe riscrivere di nuovo l'esperienza del gaming da smartphone, ormai sempre più la normalità nel mercato telefonico.

