Il rasoio Xiaomi ha un algoritmo per rasarvi su misura

Xiaomi non smette di stupirci quando si parla di gadget “anomali”: ne è dimostrazione il nuovo rasoio Mijia Electric Shaver S700. Apparentemente sembra un normale rasoio per la barba, ma al suo interno è celato un sistema in grado di accorciarla in maniera più intelligente del solito. Consiste in un passo avanti rispetto a vari altri modelli precedenti, come il Mijia S500 o l'S300, rispetto ai quali ha sì un prezzo meno economico ma features e materiali più avanzati.

Xiaomi lancia un nuovo rasoio con funzionalità smart nella sua famiglia Mijia

L'assemblaggio è più pregiato, con lo Xiaomi Mijia Electric Shaver S700 che gode di scocca e lame realizzate in ceramica e acciaio chirurgico. Non manca la certificazione IPX7, potendolo così utilizzare tranquillamente anche sotto la doccia e pulirlo nel lavandino. La testina ha un design a 360°, agevolando la rasatura da varie angolazioni, potendosi accomodare alla forma del viso.

Ma la vera particolarità di questo rasoio Xiaomi è che integra un algoritmo per il rilevamento della lunghezza della barba. Sulla base dei dati acquisiti, il rasoio può regolare in maniera automatica parametri come la velocità ed evitando il fastidio provocato dai peli tirati dalle lame.

LEGGI ANCHE:

Xiaomi YouPin: ecco i prodotti più venduti del 2020

Al suo interno c'è una batteria dalla durata di più di 60 minuti, ricaricabile via USB Type-C in circa 2 ore. Il cavo della ricarica può anche essere utilizzato come alimentazione diretta, in modo da non intaccare l'autonomia della batteria. Lo Xiaomi Mijia Electric Shaver S700 viene proposto al pubblico cinese ad un prezzo di circa 63€, pari a 499 yuan di listino.

Attualmente questo prodotto non è ancora disponibile in vendita online negli store più popolari e in Italia. Non appena lo sarà lo troverete su GizDeals al miglior prezzo, dunque iscrivetevi al nostro canale Telegram e alla pagina Facebook per tutte le offerte al minor prezzo!