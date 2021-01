Realme C20 sarà un battery phone: render e specifiche trapelate

Ultimamente Realme è piuttosto attiva sul mercato, dato che poche ore fa ha lanciato il nuovo Realme 7i, un battery phone che promette ottime performance. Al di là di questo, poi, si attendono altre novità nel breve periodo, non solo in fascia medio-bassa. Nel frattempo, però, il brand sta continuando a lavorare su altri dispositivi di questa fascia, motivo per cui Realme C20 è comparso per la prima volta in alcune importanti certificazioni.

Aggiornamento 19/01: un nuovo leak ci svela molto su Realme C20, fra design e scheda tecnica. Ve ne parliamo a fine articolo.

Realme C20 potrebbe avere una batteria da 5.000 mAh

Non sappiamo molto riguardo il nuovo Realme C20, comparso nelle certificazioni NBTC e FCC. Se da una parte, dunque, non abbiamo ottenuto alcuna specifica in merito a tale device, dall'altra siamo riusciti a scoprire qualcosa in più. A bordo di questo nuovo device, indicato come RMX3061, dovrebbe trovare sede una batteria da 5.000 mAh, ma non solo. All'interno dovrebbe essere installato Android 10, ovviamente sempre con la personalizzazione offerta dalla Realme UI.

Ancora non sappiamo altro su questo smartphone che, comunque, molto probabilmente si piazzerà in una fascia di mercato piuttosto bassa. Credo, infatti, che tale device sia dedicato principalmente al mercato asiatico, soprattutto a quei Paesi che prediligono l'acquisto di prodotti di questo tipo. Vedremo, dunque, che cosa riusciremo a scoprire nel corso delle prossime settimane.

Ecco cosa sappiamo su Realme C20 | Aggiornamento 19/01

L'immagine CAD trapelata in precedenza viene confermata da questi render ufficiosi di Realme C20. Nonostante la sigla potrebbe far pensare ad un successore di Realme C17, fattezze e specifiche lo mettono qualche gradino sotto. Anziché adottare il sempre più diffuso display forato, sullo smartphone ritroveremo un più modesto notch a goccia.

Secondo le specifiche trapelate in rete, Realme C20 dovrebbe far utilizzo di uno schermo IPS da 6,5″ HD+ (1600 x 720 pixel). Lato hardware non dovrebbero esserci grandi sorprese: sotto al cofano ci sarebbe un MediaTek Helio G35, lo stesso chipset adottato su Realme C15, C12 e C11. Ad accompagnarlo ci sarebbero 2 GB di RAM, 32 GB di storage espandibili via microSD ed una batteria da 5.000 mAh con ricarica 10W. Sul retro scorgiamo quella che potrebbe sembrare una quad camera, ma in realtà contiene un singolo sensore da 8 MP. Singolo sensore che ritroviamo anche davanti, con una selfie camera da 5 MP.

Con colorazioni Blue e Black, Realme C20 dovrebbe fare il suo debutto in Asia ad un prezzo attorno ai 95€.

