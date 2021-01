Tutto oggi si può regolare con uno smartphone, dalla cucina agli abiti che indossiamo. Come nel caso della T-Shirt LED smart in offerta con Coupon su GearBest, una chicca assolutamente da non perdere.

Come funziona quindi questa fantasiosa maglietta? La T-Shirt LED smart in offerta su GearBest si presenta come un capo d'abbigliamento normale, ma con la differenza che al centro ha disposto uno schema di LED RGB che si illumina in base a come preferisce chi la indossa.

Come? Connettendo al Bluetooth dello smartphone la T-Shirt, che con l'applicazione dedicata ci permette di selezionare il motivo, la musica, la scritta e l'immagine che preferiamo e quindi riprodurlo a piacimento. La durata della batteria inoltre è molto buona, perché permette di utilizzare i LED per circa 6 ore ininterrottamente.

Il prezzo di questa simpatica T-Shirt LED smart è di 28.40€, grazie al Coupon dedicato su GearBest, che la rende un'idea regalo molto interessante. Per la spedizione, è prevista una spesa di circa 4.9€ che ci permette però di evitare la Dogana.

