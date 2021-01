Oltre agli smartphone, spesso molto potenti, Huawei ha una schiera di prodotti abbinabili di grande qualità. Uno di questi sono gli auricolari Bluetooth Huawei FreeLace Pro, dotati di cancellazione del rumore, che ricevono un aggiornamento che permette di gestirla.

Huawei FreeLace Pro: ecco le novità dell'ultimo aggiornamento

Andando a leggere il changelog del firmware 1.0.0.150, le FreeLace Pro ottengono una maggiore stabilità ed una maggiore ottimizzazione nell'utilizzo, ma la vera chicca dell'aggiornamento, arrivato anche in Italia, è la gestione completa della cancellazione del rumore. Infatti, ora è possibile non solo settarla in 3 modalità (attiva, trasparenza, disattiva) ma anche di poter definire quale modalità dev'essere selezionata escludendo le altre 2.

Questo aggiunge sicuramente valore a degli auricolari Bluetooth già di ottima fattura, ma che necessitavano di quel quid in più che l'aggiornamento da 1.69 MB, scaricabile dall'app AI Life sugli altri dispositivi e direttamente dalle impostazioni sugli smartphone Huawei, ha portato alle FreeLace Pro. Se volete conoscere anche altri interessanti dettagli, potete consultare anche la nostra recensione.

L'aggiornamento è disponibile in Italia il cui roll out è già partito ed è in contemporanea con la Cina, segno che Huawei cura moltissimo il software dei suoi accessori.

clicca sulla stellina per inserirci nei preferit

⭐️ Segui e supportasu