Giornata importante per Samsung, quella del 14 gennaio 2021. Infatti, il brand sudcoreano ha presentato al mondo i nuovi Samsung Galaxy S21, S21 Plus e S21 Ultra, che appena arrivati sul mercato sono subito in sconto di 100€ in Italia con il Coupon dell'offerta di Amazon.

Samsung Galaxy S21, S21 Plus e S21 Ultra: ecco il Coupon dell'offerta su Amazon

Come abbiamo già visto nel nostro articolo di presentazione, i nuovi Samsung Galaxy S21 (Plus e Ultra) sono degli smartphone top gamma a tutti gli effetti con specifiche importanti e qualità molto alta, a partire dal nuovissimo chipset Exynos 2100 a 5 nm, ma anche tanta memoria con fino a 16 GB di RAM e fino a 512 GB di storage. Anche la fotocamera si impone nella categoria con sensori fino a 108 MP e teleobiettivo fino a 10x. La batteria si presenta capiente fino a 5000 mAh ed il display con refresh rate adattivo fino a 120 Hz.

Come scritto sopra, il prezzo dei Galaxy S21, S21 e S21 Ultra scende di 100€ grazie al codice sconto che trovate nei box Coupon in basso, da cui potrete accedere all'offerta, senza perdere tutti i vantaggi come il caricabatterie da 25 W incluso (esclusiva Amazon) e i nuovi auricolari TWS Samsung Galaxy Buds Pro con il programma Exclusive.

